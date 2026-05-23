Fórmula 1: Alain Prost é ferido na cabeça em assalto em casa na Suíça

Um dos maiores nomes da história do automobilismo, Alain Prost foi vítima da violência na última semana. Tetracampeão mundial, o ex-piloto francês sofreu um leve ferimento na cabeça ao ter a casa em Nyon, na Suíça, assaltada, na terça-feira (23).

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De acordo com a imprensa internacional, onde o caso teve enorme repercussão, o ídolo francês teve a residência invadida às 8h30m, e um dos filhos de Prost foi obrigado a abrir o cofre. Acionada, a polícia fez busca, mas não encontrou os criminosos. Uma das versões é que os ladrões teriam fugido para a fronteira com a França, que fica próxima à cidade onde o ex-piloto tem casa.

Gráfico mostra feitos da carreira de Alain Prost (Reprodução)

Informações iniciais dão conta de que os criminosos levaram relógios de luxo, aparelhos eletrônicos e uma quantidade ainda não informada em dinheiro em espécie.

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Prost, tetracampeão da Fórmula 1

Após o ocorrido, Prost (campeão mundial da Fórmula 1 em 1985, 1986, 1989 e 1993) viajou com a família para Dubai, nos Emirados Árabes, onde também tem residência.

Como piloto da principal modalidade do automobilismo mundial, o francês, que travou batalhas históricas com o saudoso ídolo brasileiro Ayrton Senna, somou 51 vitórias na carreira, além de 106 pódios e quatro vice-campeonatos.

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