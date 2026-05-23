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Fórmula 1: Alain Prost é ferido na cabeça em assalto em casa na Suíça

Ídolo francês teve a casa, em Nyon, invadida por criminosos

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Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/05/2026
09:52
Atualizado há 0 minutos
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O ex-piloto francês Alain Prost
imagem cameraO ex-piloto francês Alain Prost
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Um dos maiores nomes da história do automobilismo, Alain Prost foi vítima da violência na última semana. Tetracampeão mundial, o ex-piloto francês sofreu um leve ferimento na cabeça ao ter a casa em Nyon, na Suíça, assaltada, na terça-feira (23).

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De acordo com a imprensa internacional, onde o caso teve enorme repercussão, o ídolo francês teve a residência invadida às 8h30m, e um dos filhos de Prost foi obrigado a abrir o cofre. Acionada, a polícia fez busca, mas não encontrou os criminosos. Uma das versões é que os ladrões teriam fugido para a fronteira com a França, que fica próxima à cidade onde o ex-piloto tem casa.

Gráfico mostra feitos da carreira de Alain Prost
Gráfico mostra feitos da carreira de Alain Prost (Reprodução)

Informações iniciais dão conta de que os criminosos levaram relógios de luxo, aparelhos eletrônicos e uma quantidade ainda não informada em dinheiro em espécie.

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Prost, tetracampeão da Fórmula 1

Após o ocorrido, Prost (campeão mundial da Fórmula 1 em 1985, 1986, 1989 e 1993) viajou com a família para Dubai, nos Emirados Árabes, onde também tem residência.

Como piloto da principal modalidade do automobilismo mundial, o francês, que travou batalhas históricas com o saudoso ídolo brasileiro Ayrton Senna, somou 51 vitórias na carreira, além de 106 pódios e quatro vice-campeonatos.

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Alain Prost e a esposa, Anne-Marie (Reprodução)
Alain Prost e a esposa, Anne-Marie (Reprodução)

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