Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Canadá neste sábado (23)

Corrida Sprint acontece em Montreal às 13h deste sábado

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/05/2026
09:20
O italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, lidera a temporada da Fórmula 1
imagem cameraO italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, lidera a temporada da Fórmula 1 (Foto: Andrej Ivanov / AFP)
Falta muito pouco para mais uma etapa da temporada da Fórmula 1. Neste sábado, às 13h, acontece a Corrida Sprint do GP do Canadá, em Montreal. E, às 17h, será definido o grid de largada para a prova deste domingo.

Provas mais curtas, com cerca de um terço do GP, as Sprints acontecem em apenas seis etapas da temporada (Xangai, Miami, Canadá, Silverstone, Holanda e Singapura).

Abaixo, como ficou o grid para a Sprint deste sábado:

PosiçãoPilotoEquipeTempo/Intervalo

George Russell

Mercedes

1:12.965

Kimi Antonelli

Mercedes

+0.068

Lando Norris

McLaren

+0.315

Oscar Piastri

McLaren

+0.334

Lewis Hamilton

Ferrari

+0.361

Charles Leclerc

Ferrari

+0.445

Max Verstappen

Red Bull Racing

+0.539

Isack Hadjar

Red Bull Racing

+0.640

Arvid Lindblad

Racing Bulls

+0.772

10º

Carlos Sainz

Williams

+1.571

11º

Nico Hulkenberg

Audi

-

12º

Gabriel Bortoleto

Audi

-

13º

Franco Colapinto

Alpine

-

14º

Esteban Ocon

Haas F1 Team

-

15º

Oliver Bearman

Haas F1 Team

-

16º

Fernando Alonso

Aston Martin

-

17º

Sergio Perez

Cadillac

-

18º

Lance Stroll

Aston Martin

-

19º

Pierre Gasly

Alpine

-

20º

Valtteri Bottas

Cadillac

-

21º

Alex Albon

Williams

-

22º

Liam Lawson

Racing Bulls

-

Onde assistir ao GP do Canadá de Fórmula 1 hoje:

🏎️ Sprint - 13h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação da Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, em treino no GP do Canadá
O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, em treino no GP do Canadá (Foto: Geoff Robins / AFP)

