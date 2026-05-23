Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Canadá neste sábado (23)
Corrida Sprint acontece em Montreal às 13h deste sábado
Falta muito pouco para mais uma etapa da temporada da Fórmula 1. Neste sábado, às 13h, acontece a Corrida Sprint do GP do Canadá, em Montreal. E, às 17h, será definido o grid de largada para a prova deste domingo.
Provas mais curtas, com cerca de um terço do GP, as Sprints acontecem em apenas seis etapas da temporada (Xangai, Miami, Canadá, Silverstone, Holanda e Singapura).
Abaixo, como ficou o grid para a Sprint deste sábado:
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo/Intervalo
1º
George Russell
Mercedes
1:12.965
2º
Kimi Antonelli
Mercedes
+0.068
3º
Lando Norris
McLaren
+0.315
4º
Oscar Piastri
McLaren
+0.334
5º
Lewis Hamilton
Ferrari
+0.361
6º
Charles Leclerc
Ferrari
+0.445
7º
Max Verstappen
Red Bull Racing
+0.539
8º
Isack Hadjar
Red Bull Racing
+0.640
9º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+0.772
10º
Carlos Sainz
Williams
+1.571
11º
Nico Hulkenberg
Audi
-
12º
Gabriel Bortoleto
Audi
-
13º
Franco Colapinto
Alpine
-
14º
Esteban Ocon
Haas F1 Team
-
15º
Oliver Bearman
Haas F1 Team
-
16º
Fernando Alonso
Aston Martin
-
17º
Sergio Perez
Cadillac
-
18º
Lance Stroll
Aston Martin
-
19º
Pierre Gasly
Alpine
-
20º
Valtteri Bottas
Cadillac
-
21º
Alex Albon
Williams
-
22º
Liam Lawson
Racing Bulls
-
Onde assistir ao GP do Canadá de Fórmula 1 hoje:
🏎️ Sprint - 13h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação da Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
