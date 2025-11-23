Lando Norris terminou o Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1 como o segundo colocado, e Oscar Piastri, seu companheiro, como o quarto. Porém, a alegria da McLaren durou pouco, já que, depois da corrida, liderada por Max Verstappen, os dois pilotos foram desclassificados devido à quebra de regulamento e perderam os pontos que conquistaram. Com isso, a briga pelo título da F1 2025 toma contornos dramáticos.

A vitória de Verstappen deu ao holandês 25 pontos no Mundial de Pilotos, somando 366 na temporada, a mesma pontuação de Oscar Piastri. O piloto da McLaren segue na segunda posição por ter mais vitórias no ano em relação ao holandês (7 a 6). Até o GP do México, no final de outubro, Piastri era o líder da tabela com uma considerável folga, mas perdeu o posto para o companheiro Lando Norris. Atualmente, o britânico tem 390 pontos.

Restam apenas duas etapas para o fim da temporada 2025 da F1, decisivas para a escolha do vencedor. No total, há 58 pontos em disputa: 33 no Catar e 25 em Abu Dhabi.

Lando Norris e Oscar Piastri no GP de Las Vegas da F1 (Foto: Nelson Almeida/ AFP)

Motivo das desclassificações de Norris e Piastri

Os pilotos da McLaren foram desclassificados após a FIA concluir que os carros estavam com a espessura do assoalho abaixo do tamanho mínimo exigido (9mm) nas regras. A definição veio após o delegado técnico da entidade inspecionar os carros ao fim da corrida.

Norris, Piastri e os representantes da escuderia foram chamados para esclarecimentos. Depois dos relatos, foi decidido que os pilotos seriam desclassificados por desrespeito ao regulamento técnico da F1 2025.

