imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

GP de Las Vegas: desclassificações de Norris e Piastri agitam briga pelo título da F1 2025

Carros da McLaren tiveram desgaste da prancha acima do permitido

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 23/11/2025
09:00
Atualizado há 2 minutos
Lando Norris e Oscar Piastri no GP de Las vegas de F1 (Foto: Chris Graythen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lando Norris e Oscar Piastri no GP de Las vegas de F1 (Foto: Chris Graythen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lando Norris terminou o Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1 como o segundo colocado, e Oscar Piastri, seu companheiro, como o quarto. Porém, a alegria da McLaren durou pouco, já que, depois da corrida, liderada por Max Verstappen, os dois pilotos foram desclassificados devido à quebra de regulamento e perderam os pontos que conquistaram. Com isso, a briga pelo título da F1 2025 toma contornos dramáticos.

A vitória de Verstappen deu ao holandês 25 pontos no Mundial de Pilotos, somando 366 na temporada, a mesma pontuação de Oscar Piastri. O piloto da McLaren segue na segunda posição por ter mais vitórias no ano em relação ao holandês (7 a 6). Até o GP do México, no final de outubro, Piastri era o líder da tabela com uma considerável folga, mas perdeu o posto para o companheiro Lando Norris. Atualmente, o britânico tem 390 pontos.

Restam apenas duas etapas para o fim da temporada 2025 da F1, decisivas para a escolha do vencedor. No total, há 58 pontos em disputa: 33 no Catar e 25 em Abu Dhabi.

McLaren's British driver Lando Norris (Bottom) races in the lead ahead of McLaren's Australian driver Oscar Piastri and Mercedes' Italian driver Kimi Antonelli during the Sao Paulo Formula One Grand Prix at the Jose Carlos Pace racetrack, aka Interlagos, in Sao Paulo, Brazil on November 9, 2025. (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP)
Lando Norris e Oscar Piastri no GP de Las Vegas da F1 (Foto: Nelson Almeida/ AFP)

Motivo das desclassificações de Norris e Piastri

Os pilotos da McLaren foram desclassificados após a FIA concluir que os carros estavam com a espessura do assoalho abaixo do tamanho mínimo exigido (9mm) nas regras. A definição veio após o delegado técnico da entidade inspecionar os carros ao fim da corrida.

Norris, Piastri e os representantes da escuderia foram chamados para esclarecimentos. Depois dos relatos, foi decidido que os pilotos seriam desclassificados por desrespeito ao regulamento técnico da F1 2025.

Veja o resultado final do GP de Las Vegas da F1

