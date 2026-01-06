'Verstappen se transforma no volante': diz ex-companheiro da Fórmula 1

O mexicano Sergio Pérez, que correu ao lado de Max Verstappen na Red Bull entre 2021 e 2024 na Fórmula 1, quebrou o silêncio e detalhou, pela primeira vez, como era sua relação com o holandês dentro e fora das pistas. Após um ano longe do grid, o piloto de 35 anos retornará em 2026 como titular da estreante Cadillac, ao lado do finlandês Valtteri Bottas.

Fora das pistas, a relação entre os companheiros era cordial e sem grandes conflitos. No entanto, bastava entrar no cockpit para que Verstappen "virasse a chave" e se tornasse dominante por completo.

Um dos momentos mais tensos ocorreu no GP de São Paulo de 2022, quando Verstappen se recusou a ceder o sexto lugar a Pérez durante a prova, mesmo já tendo garantido o título mundial. Aquele ponto perdido foi crucial na luta do mexicano pelo vice-campeonato, que acabou ficando com Charles Leclerc.

— O Max é uma ótima pessoa, mas quando assume o volante, algo muda; ele se transforma em uma pessoa diferente. Havia algo no Brasil [em 2022] que ele guardava e nunca deixou sair. Já tínhamos conversado sobre o assunto antes e achávamos que estava superado; toda a equipe sentia o mesmo. Por isso, ficamos todos surpresos por ele ter reagido daquela forma naquele momento — explicou o mexicano.

Após deixar a Red Bull, Pérez ficou afastado das pistas até o retorno em 2026 com a Cadillac. Enquanto isso, Verstappen trocou de companheiro duas vezes em um curto período: primeiro o neozelandês Liam Lawson, que disputou apenas duas corridas em 2025, sendo rapidamente substituído por Yuki Tsunoda, que também entregou um desempenho abaixo do esperado.

Max Verstappen e Sergio Perez na Fórmula 1 (Giuseppe CACACE / AFP)<br><br>

