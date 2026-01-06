'Verstappen se transforma no volante': diz ex-companheiro da Fórmula 1
Isack Hadjar é o companheiro do holândes em 2026
- Matéria
- Mais Notícias
O mexicano Sergio Pérez, que correu ao lado de Max Verstappen na Red Bull entre 2021 e 2024 na Fórmula 1, quebrou o silêncio e detalhou, pela primeira vez, como era sua relação com o holandês dentro e fora das pistas. Após um ano longe do grid, o piloto de 35 anos retornará em 2026 como titular da estreante Cadillac, ao lado do finlandês Valtteri Bottas.
Relacionadas
Fora das pistas, a relação entre os companheiros era cordial e sem grandes conflitos. No entanto, bastava entrar no cockpit para que Verstappen "virasse a chave" e se tornasse dominante por completo.
Um dos momentos mais tensos ocorreu no GP de São Paulo de 2022, quando Verstappen se recusou a ceder o sexto lugar a Pérez durante a prova, mesmo já tendo garantido o título mundial. Aquele ponto perdido foi crucial na luta do mexicano pelo vice-campeonato, que acabou ficando com Charles Leclerc.
— O Max é uma ótima pessoa, mas quando assume o volante, algo muda; ele se transforma em uma pessoa diferente. Havia algo no Brasil [em 2022] que ele guardava e nunca deixou sair. Já tínhamos conversado sobre o assunto antes e achávamos que estava superado; toda a equipe sentia o mesmo. Por isso, ficamos todos surpresos por ele ter reagido daquela forma naquele momento — explicou o mexicano.
Após deixar a Red Bull, Pérez ficou afastado das pistas até o retorno em 2026 com a Cadillac. Enquanto isso, Verstappen trocou de companheiro duas vezes em um curto período: primeiro o neozelandês Liam Lawson, que disputou apenas duas corridas em 2025, sendo rapidamente substituído por Yuki Tsunoda, que também entregou um desempenho abaixo do esperado.
➡️ Ex-Ferrari e Sauber assume posição em equipe estreante na Fórmula 1
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Confira o calendário da Fórmula 1 2026
|Data
|Etapa
|Local
|Autódromo
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
Albert Park
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
10 a 12 de abril
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
17 a 19 de abril
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
Hungaroring
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
Circuito das Américas
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias