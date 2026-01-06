menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

'Verstappen se transforma no volante': diz ex-companheiro da Fórmula 1

Isack Hadjar é o companheiro do holândes em 2026

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 06/01/2026
09:31
perez-verstappen
imagem camera(Giuseppe CACACE / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O mexicano Sergio Pérez, que correu ao lado de Max Verstappen na Red Bull entre 2021 e 2024 na Fórmula 1, quebrou o silêncio e detalhou, pela primeira vez, como era sua relação com o holandês dentro e fora das pistas. Após um ano longe do grid, o piloto de 35 anos retornará em 2026 como titular da estreante Cadillac, ao lado do finlandês Valtteri Bottas.

continua após a publicidade

Relacionadas

Fora das pistas, a relação entre os companheiros era cordial e sem grandes conflitos. No entanto, bastava entrar no cockpit para que Verstappen "virasse a chave" e se tornasse dominante por completo.

Um dos momentos mais tensos ocorreu no GP de São Paulo de 2022, quando Verstappen se recusou a ceder o sexto lugar a Pérez durante a prova, mesmo já tendo garantido o título mundial. Aquele ponto perdido foi crucial na luta do mexicano pelo vice-campeonato, que acabou ficando com Charles Leclerc.

continua após a publicidade

— O Max é uma ótima pessoa, mas quando assume o volante, algo muda; ele se transforma em uma pessoa diferente. Havia algo no Brasil [em 2022] que ele guardava e nunca deixou sair. Já tínhamos conversado sobre o assunto antes e achávamos que estava superado; toda a equipe sentia o mesmo. Por isso, ficamos todos surpresos por ele ter reagido daquela forma naquele momento — explicou o mexicano.

Após deixar a Red Bull, Pérez ficou afastado das pistas até o retorno em 2026 com a Cadillac. Enquanto isso, Verstappen trocou de companheiro duas vezes em um curto período: primeiro o neozelandês Liam Lawson, que disputou apenas duas corridas em 2025, sendo rapidamente substituído por Yuki Tsunoda, que também entregou um desempenho abaixo do esperado.

continua após a publicidade
perez-verstappen
Max Verstappen e Sergio Perez na Fórmula 1 (Giuseppe CACACE / AFP)<br><br>

➡️ Ex-Ferrari e Sauber assume posição em equipe estreante na Fórmula 1

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Confira o calendário da Fórmula 1 2026

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias