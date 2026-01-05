Sergio Pérez define trabalho na F1 com Verstappen como 'o pior que existe'
Mexicano foi demitido da Red Bull em 2024
- Matéria
- Mais Notícias
A saída de Sérgio Pérez da Red Bull se deu em traços conturbados. O mexicano chegou em 2020 e foi demitido em 2024, mesmo após ter assinado uma extensão de contrato. Isso se deu em meio a críticas ao desempenho do piloto, que tinha Max Verstappen como companheiro.
Relacionadas
➡️ Mercedes e Williams anunciam datas de lançamento dos carros para F1 2026
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Em entrevista ao podcast "Cracks Podcast", Pérez detalhou como foi sua passagem na Red Bull. O piloto mexicano voltará a Fórmula 1 nesta temporada, pela Cadillac.
— Estava na melhor equipe, mas era uma equipe complicada. Não só porque ser companheiro do Max Verstappen já é muito difícil, mas ser companheiro do Max na Red Bull é o pior trabalho que existe na F1.
Peréz contou que já assinou o contrato com a Red Bull ciente que seria o segundo piloto, teria menos atenção, e o projeto era fazer Max Verstappen conquistar o título do Mundial de Pilotos o mais rápido possível - o que aconteceu em 2021. Segundo ele, isso foi dito na primeira conversa que teve com o dirigente Christian Horner.
O mexicano ainda revelou que se sentia "limitado" na equipe por não ter liberdade de escolha quanto ao que fazer nas corridas. Não era, inclusive, permitido que Peréz fosse mais rápido que Verstappen nas disputas, mesmo com condições para tal.
➡️ Ex-Ferrari e Sauber assume posição em equipe estreante na Fórmula 1
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Confira o calendário da F1 2026
|Data
|Etapa
|Local
|Autódromo
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
Albert Park
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
10 a 12 de abril
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
17 a 19 de abril
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
Hungaroring
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
Circuito das Américas
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias