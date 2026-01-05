A saída de Sérgio Pérez da Red Bull se deu em traços conturbados. O mexicano chegou em 2020 e foi demitido em 2024, mesmo após ter assinado uma extensão de contrato. Isso se deu em meio a críticas ao desempenho do piloto, que tinha Max Verstappen como companheiro.

continua após a publicidade

➡️ Mercedes e Williams anunciam datas de lançamento dos carros para F1 2026

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Em entrevista ao podcast "Cracks Podcast", Pérez detalhou como foi sua passagem na Red Bull. O piloto mexicano voltará a Fórmula 1 nesta temporada, pela Cadillac.

— Estava na melhor equipe, mas era uma equipe complicada. Não só porque ser companheiro do Max Verstappen já é muito difícil, mas ser companheiro do Max na Red Bull é o pior trabalho que existe na F1.

continua após a publicidade

Peréz contou que já assinou o contrato com a Red Bull ciente que seria o segundo piloto, teria menos atenção, e o projeto era fazer Max Verstappen conquistar o título do Mundial de Pilotos o mais rápido possível - o que aconteceu em 2021. Segundo ele, isso foi dito na primeira conversa que teve com o dirigente Christian Horner.

O mexicano ainda revelou que se sentia "limitado" na equipe por não ter liberdade de escolha quanto ao que fazer nas corridas. Não era, inclusive, permitido que Peréz fosse mais rápido que Verstappen nas disputas, mesmo com condições para tal.

continua após a publicidade

Sergio Pérez quando pilotava para a Red Bull na Fórmula 1 (Foto: Mark Thompson/AFP)

➡️ Ex-Ferrari e Sauber assume posição em equipe estreante na Fórmula 1

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Confira o calendário da F1 2026