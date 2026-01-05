menu hamburguer
Sergio Pérez define trabalho na F1 com Verstappen como 'o pior que existe'

Mexicano foi demitido da Red Bull em 2024

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 05/01/2026
15:09
Sergio Pérez quando pilotava para a Red Bull na Fórmula 1 (Foto: Mark Thompson/AFP)
A saída de Sérgio Pérez da Red Bull se deu em traços conturbados. O mexicano chegou em 2020 e foi demitido em 2024, mesmo após ter assinado uma extensão de contrato. Isso se deu em meio a críticas ao desempenho do piloto, que tinha Max Verstappen como companheiro.

Em entrevista ao podcast "Cracks Podcast", Pérez detalhou como foi sua passagem na Red Bull. O piloto mexicano voltará a Fórmula 1 nesta temporada, pela Cadillac.

— Estava na melhor equipe, mas era uma equipe complicada. Não só porque ser companheiro do Max Verstappen já é muito difícil, mas ser companheiro do Max na Red Bull é o pior trabalho que existe na F1.

Peréz contou que já assinou o contrato com a Red Bull ciente que seria o segundo piloto, teria menos atenção, e o projeto era fazer Max Verstappen conquistar o título do Mundial de Pilotos o mais rápido possível - o que aconteceu em 2021. Segundo ele, isso foi dito na primeira conversa que teve com o dirigente Christian Horner.

O mexicano ainda revelou que se sentia "limitado" na equipe por não ter liberdade de escolha quanto ao que fazer nas corridas. Não era, inclusive, permitido que Peréz fosse mais rápido que Verstappen nas disputas, mesmo com condições para tal.

Sergio Pérez quando pilotava para a Red Bull na Fórmula 1 (Foto: Mark Thompson/AFP)

Confira o calendário da F1 2026

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

