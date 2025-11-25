Norris, Piastri ou Verstappen: IA crava campeão da F1 2025

A temporada da Fórmula 1 (F1) está chegando ao fim, com isso, estamos perto de saber quem será o campeão de 2025. Três pilotos têm chance de título, que pode ser conquistado até o GP de Abu Dhabi, última etapa da temporada: Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen. O Lance! perguntou para a Inteligência Artificial Gemini quem levará o título da F1. ➡️ VOTE: Quem será o campeão da F1 2025?

continua após a publicidade

➡️ Título da F1 pode ser decidido na próxima corrida; veja cenários

Lando Norris tem 390 pontos no campeonato. Atrás dele, empatam Oscar Piastri (2º) e Max Verstappen (3º), com 366. Inclusive, para a IA, a temporada da F1 tem um favorito claro ao título. Com base na análise matemática e de casualidade, a Inteligência Artificial crava: Lando Norris será o campeão da F1 em 2025.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

— Minha aposta é inequivocamente em Lando Norris, pois a vantagem de 24 pontos transforma o final do campeonato em um jogo de administração para ele, enquanto se torna uma missão de "tudo ou nada" para os rivais. Com apenas 58 pontos restantes na mesa, Norris detém o luxo matemático de não precisar vencer mais nenhuma corrida; basta manter a regularidade e terminar no pódio (ou até logo atrás de seus oponentes) para garantir a taça — explica a IA sobre a decisão.

continua após a publicidade

Laando Norris conquista a pole position no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

A análise se baseou em três fatores: o cenário matemático; o fator "companheiro de equipe"; e a pressão em Max Verstappen. Para a IA, o cenário só seria diferente caso Lando Norris se envolva em um acidente ou a confiabilidade da McLaren deixe a desejar:

— Considerando que a McLaren demonstra ter o conjunto mecânico superior ao ocupar o 1º e 2º lugares na tabela, é muito improvável que Norris sofra uma queda de rendimento tão brusca, permitindo que ele adote uma pilotagem conservadora e cerebral para anular qualquer "milagre" que Verstappen ou Piastri precisem operar.

continua após a publicidade

GP do Qatar de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

SÁBADO-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO

🏎️ Classificação sprint - 14h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real