Único novato na F1 recebe aviso que estreia na Racing Bulls será "difícil"

Aos 18 anos, Arvid Lindblad será o único estreante no grid da Fórmula 1 em 2026. Contratado pela Racing Bulls (RB), o britânico será companheiro de Liam Lawson e revelou já ter recebido conselhos de veteranos sobre o início da carreira na elite do automobilismo e os principais desafios que terá pela frente.

— O conselho deles foi que as coisas serão difíceis. Eu não deveria ser ingênuo. Estou muito ciente do fato de que será um desafio enorme e um grande passo à frente — disse Lindblad ao site oficial da F1.

O jovem piloto destacou-se nas categorias de base, conquistando o título da Fórmula Regional Oceania no ano passado. Além disso, na Fórmula 2, Lindblad somou três vitórias e encerrou o campeonato na sexta posição.

— Eu ainda não estreei na F1, então não sei exatamente o que está por vir. Preciso manter a mente aberta e trabalhar duro, porque esta etapa será a maior com a qual já lidei até agora — completou o piloto.

Arvid Lindblad teve superlicença autorizada pela FIA (Foto: Reprodução/Instagram)

