Único novato na F1 recebe aviso que estreia na Racing Bulls será "difícil"
Alan Permane e Peter Bayer alertaram o novato sobre as dificuldades
- Matéria
- Mais Notícias
Aos 18 anos, Arvid Lindblad será o único estreante no grid da Fórmula 1 em 2026. Contratado pela Racing Bulls (RB), o britânico será companheiro de Liam Lawson e revelou já ter recebido conselhos de veteranos sobre o início da carreira na elite do automobilismo e os principais desafios que terá pela frente.
Relacionadas
— O conselho deles foi que as coisas serão difíceis. Eu não deveria ser ingênuo. Estou muito ciente do fato de que será um desafio enorme e um grande passo à frente — disse Lindblad ao site oficial da F1.
O jovem piloto destacou-se nas categorias de base, conquistando o título da Fórmula Regional Oceania no ano passado. Além disso, na Fórmula 2, Lindblad somou três vitórias e encerrou o campeonato na sexta posição.
— Eu ainda não estreei na F1, então não sei exatamente o que está por vir. Preciso manter a mente aberta e trabalhar duro, porque esta etapa será a maior com a qual já lidei até agora — completou o piloto.
➡️ Ex-Ferrari e Sauber assume posição em equipe estreante na Fórmula 1
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Confira o calendário da Fórmula 1 2026
|Data
|Etapa
|Local
|Autódromo
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
Albert Park
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
10 a 12 de abril
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
17 a 19 de abril
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
Hungaroring
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
Circuito das Américas
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias