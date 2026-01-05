Mercedes e Williams anunciam datas de lançamento dos carros para F1 2026

Nesta segunda-feira (5), pelas redes sociais, a Mercedes e a Williams foram mais duas equipes da F1 a anunciarem as datas de lançamento dos carros para a temporada 2026. Agora, falta apenas a confirmação da McLaren, escuderia do atual campeão Lando Norris.

A Mercedes confirmou a data de lançamento do carro, o W17, para o dia 22 de janeiro. Segundo comunicado da equipe, nesta data, serão divulgadas imagens digitais do veículo, que, depois, entrará na pista para filmagens. Assim, as imagens oficiais serão publicadas apenas em 2 de fevereiro, quando acontecerá o evento oficial de lançamento do time, estrelado por George Russell e Kimi Antonelli.

Já a divulgação da pintura do carro da Williams será no dia 3 de fevereiro, ainda sem definição de como será feita. O design escolhido foi criado por fãs e teve quase 55 mil votos divididos entre 162 países.

Confira as outras datas já confirmadas pelas equipes da F1

O primeiro evento ocorrerá em Detroit, onde Red Bull e Racing Bulls farão uma apresentação conjunta na sede da Ford no dia 15 de janeiro, revelando apenas as pinturas de seus veículos. Cinco dias depois, em 20 de janeiro, a Audi mostrará a pintura de seu carro em um evento global em Berlim; no dia seguinte, será permitido abertura para os fãs.

O dia 23 de janeiro concentrará três lançamentos simultâneos. A Ferrari apresentará seu carro completo em Fiorano, com Lewis Hamilton e Charles Leclerc realizando um shakedown no mesmo dia. A Alpine revelará sua pintura em Barcelona, marcando sua transição para motores Mercedes após encerrar a parceria com a Renault. A Haas também fará um lançamento online nesta data, focado na pintura do VF-26.

A Cadillac escolheu o intervalo do Super Bowl em 8 de fevereiro para mostrar sua primeira pintura na F1. No dia seguinte, a Aston Martin apresentará o AMR26, primeiro modelo desenhado por Adrian Newey e equipado com motor Honda – a primeira equipe a revelar o carro completo de 2026.