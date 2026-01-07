Equipe da F1 antecipa lançamento do carro para evitar conflito; entenda

A Haas anunciou, nesta terça-feira (6), a antecipação do lançamento do seu carro para a temporada 2026 da Fórmula 1. Inicialmente previsto para o dia 23 de janeiro, o evento foi remarcado para o dia 19. A mudança visa evitar o conflito de datas com Ferrari e Alpine, que mantêm suas apresentações para o dia 23.

continua após a publicidade

Com a nova programação, a Haas será a única escuderia a atrair os holofotes no dia 19. O compromisso seguinte no calendário da F1 será o da Audi, marcado para o dia posterior.

➡️ Ex-Ferrari e Sauber assume posição em equipe estreante na Fórmula 1

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Francês Esteban Ocon, da Haas, no treino classificatório para o GP da Inglaterra (foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Confira datas dos eventos de lançamento:

Red Bull Racing e Racing Bulls: 15 de janeiro (lançamento conjunto)

Haas: 19 de janeiro

Audi: 20 de janeiro

Mercedes: 22 de janeiro

Ferrari: 23 de janeiro

Alpine: 23 de janeiro

Williams: 3 de fevereiro

Cadillac: 8 de fevereiro

Aston Martin: 9 de fevereiro

McLaren: a definir

Confira o calendário da F1 2026