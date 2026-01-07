Equipe da F1 antecipa lançamento do carro para evitar conflito; entenda
A McLaren é a única que não confirmou a data de lançamento
A Haas anunciou, nesta terça-feira (6), a antecipação do lançamento do seu carro para a temporada 2026 da Fórmula 1. Inicialmente previsto para o dia 23 de janeiro, o evento foi remarcado para o dia 19. A mudança visa evitar o conflito de datas com Ferrari e Alpine, que mantêm suas apresentações para o dia 23.
Com a nova programação, a Haas será a única escuderia a atrair os holofotes no dia 19. O compromisso seguinte no calendário da F1 será o da Audi, marcado para o dia posterior.
Confira datas dos eventos de lançamento:
- Red Bull Racing e Racing Bulls: 15 de janeiro (lançamento conjunto)
- Haas: 19 de janeiro
- Audi: 20 de janeiro
- Mercedes: 22 de janeiro
- Ferrari: 23 de janeiro
- Alpine: 23 de janeiro
- Williams: 3 de fevereiro
- Cadillac: 8 de fevereiro
- Aston Martin: 9 de fevereiro
- McLaren: a definir
Confira o calendário da F1 2026
|Data
|Etapa
|Local
|Autódromo
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
Albert Park
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
10 a 12 de abril
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
17 a 19 de abril
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
Hungaroring
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
Circuito das Américas
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
