menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Equipe da F1 antecipa lançamento do carro para evitar conflito; entenda

A McLaren é a única que não confirmou a data de lançamento

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 07/01/2026
09:28
Francês Esteban Ocon, da Haas, no treino classificatório para o GP da Inglaterra (foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
imagem cameraFrancês Esteban Ocon, da Haas, no treino classificatório para o GP da Inglaterra (foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Haas anunciou, nesta terça-feira (6), a antecipação do lançamento do seu carro para a temporada 2026 da Fórmula 1. Inicialmente previsto para o dia 23 de janeiro, o evento foi remarcado para o dia 19. A mudança visa evitar o conflito de datas com Ferrari e Alpine, que mantêm suas apresentações para o dia 23.

continua após a publicidade

Relacionadas

Com a nova programação, a Haas será a única escuderia a atrair os holofotes no dia 19. O compromisso seguinte no calendário da F1 será o da Audi, marcado para o dia posterior.

➡️ Ex-Ferrari e Sauber assume posição em equipe estreante na Fórmula 1

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Francês Esteban Ocon, da Haas, no treino classificatório para o GP da Inglaterra (foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
Francês Esteban Ocon, da Haas, no treino classificatório para o GP da Inglaterra (foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Confira datas dos eventos de lançamento:

  • Red Bull Racing e Racing Bulls: 15 de janeiro (lançamento conjunto)
  • Haas: 19 de janeiro
  • Audi: 20 de janeiro
  • Mercedes: 22 de janeiro
  • Ferrari: 23 de janeiro
  • Alpine: 23 de janeiro
  • Williams: 3 de fevereiro
  • Cadillac: 8 de fevereiro
  • Aston Martin: 9 de fevereiro
  • McLaren: a definir

Confira o calendário da F1 2026

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias