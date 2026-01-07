Equipe de Bortoleto, Audi liga o motor de 2026 pela primeira vez

Nesta quarta-feira (7), a Audi, equipe de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 (F1), confirmou que ligou o motor do carro da temporada 2026 pela primeira vez. Os testes aconteceram no dia 19 de dezembro, em Hinwill, na Suíça onde fica a fábrica da equipe.

continua após a publicidade

➡️Equipe da F1 antecipa lançamento do carro para evitar conflito; entenda

➡️Dicionário F1 2026; saiba as nomeclaturas e mudança

A escuderia estreia na Fórmula 1 em 2026, após a compra da Sauber. A unidade de potência do novo motor foi desenvolvida pela própria equipe da Audi e, de acordo com o regulamento da temporada, seguirá com o modelo híbrido, metade elétrico e metade a combustão.

— Uma partida é sempre um momento especial, mas esta marca um novo começo. É o resultado tangível de nossos esforços conjuntos e do trabalho dedicado de nossas equipes em Neuburg e Hinwil. Ver tudo se encaixar pela primeira vez dá uma energia incrível a todo o projeto. Criamos uma base sólida para uma longa jornada que será caracterizada por nossa incansável busca por melhorias - disse o chefe do projeto da Audi, Mattia Binotto.

continua após a publicidade

— Essa partida bem-sucedida é um marco importante que confirma a qualidade do trabalho e a cooperação entre todos os departamentos. Isso dá a toda a equipe uma nova energia e um foco claro para os preparativos das próximas fases de desenvolvimento - acrescentou Jonathan Wheatley, chefe da equipe.

O lançamento oficial do novo carro está previsto para o dia 20 de janeiro, em Berlim, quando será revelada a identidade visual e a pintura completa do Audi R26. A temporada 2026 da Fórmula 1 tem início no dia 8 de março, no GP da Austrália, e a Audi seguirá com Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto como pilotos.

continua após a publicidade

Gabriel Bortoleto seguirá com a Audi após compra da Sauber (Foto: Vinicius Nunes/Agencia F8/Gazeta Press)

Confira o calendário da Fórmula 1 2026

Data Etapa Local Autódromo 6 a 8 de março GP da Austrália Melbourne, Austrália Albert Park 13 a 15 de março GP da China (com sprint) Xangai, China Circuito Internacional de Xangai 27 a 29 de março GP do Japão Suzuka, Japão Suzuka International Racing Course 10 a 12 de abril GP do Bahrein Sakhir, Bahrein Circuito Internacional do Bahrein 17 a 19 de abril GP da Arábia Saudita Jeddah, Arábia Saudita Circuito Corniche de Jeddah 1 a 3 de maio GP de Miami (com sprint) Miami, EUA Autódromo Internacional de Miami 22 a 24 de maio GP do Canadá (com sprint) Montreal, Canadá Circuito Gilles Villeneuve 5 a 7 de junho GP de Mônaco Monte Carlo, Mônaco Circuito de Mônaco 12 a 14 de junho GP de Barcelona-Catalunha Barcelona, Espanha Circuito de Barcelona-Catalunha 26 a 28 de junho GP da Áustria Spielberg, Áustria Red Bull Ring 3 a 5 de julho GP da Grã-Bretanha (com sprint) Silverstone, Reino Unido Circuito de Silverstone 17 a 19 de julho GP da Bélgica Spa-Francorchamps, Bélgica Circuito de Spa-Francorchamps 24 a 26 de julho GP da Hungria Budapeste, Hungria Hungaroring 21 a 23 de agosto GP da Holanda (com sprint) Zandvoort, Holanda Circuito de Zandvoort 4 a 6 de setembro GP da Itália Monza, Itália Autódromo Nacional de Monza 11 a 13 de setembro GP da Espanha Madrid, Espanha Circuito de Madrid (IFEMA) 24 a 26 de setembro GP do Azerbaijão Baku, Azerbaijão Circuito Urbano de Baku 9 a 11 de outubro GP de Singapura (com sprint) Singapura Circuito Urbano de Marina Bay 23 a 25 de outubro GP dos Estados Unidos Austin, EUA Circuito das Américas 30 de out a 1 de nov GP da Cidade do México Cidade do México, México Autódromo Hermanos Rodríguez 6 a 8 de novembro GP de São Paulo São Paulo, Brasil Autódromo de Interlagos 19 a 21 de novembro GP de Las Vegas Las Vegas, EUA Circuito Urbano de Las Vegas 27 a 29 de novembro GP do Catar Lusail, Catar Circuito Internacional de Lusail 4 a 6 de dezembro GP de Abu Dhabi Abu Dhabi, EAU Circuito de Yas Marina

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial