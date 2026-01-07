Equipe de Bortoleto, Audi liga o motor de 2026 pela primeira vez
Equipe confirmou a realização de testes dentro do cronograma da temporada
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta quarta-feira (7), a Audi, equipe de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 (F1), confirmou que ligou o motor do carro da temporada 2026 pela primeira vez. Os testes aconteceram no dia 19 de dezembro, em Hinwill, na Suíça onde fica a fábrica da equipe.
Relacionadas
- Fórmula 1
De piloto para ídolo na F1: Bortoleto cita as lições que aprendeu com Ayrton Senna
Fórmula 106/01/2026
- Fórmula 1
‘Verstappen se transforma no volante’: diz ex-companheiro da Fórmula 1
Fórmula 106/01/2026
- Fórmula 1
Único novato na F1 recebe aviso que estreia na Racing Bulls será “difícil”
Fórmula 106/01/2026
➡️Equipe da F1 antecipa lançamento do carro para evitar conflito; entenda
➡️Dicionário F1 2026; saiba as nomeclaturas e mudança
A escuderia estreia na Fórmula 1 em 2026, após a compra da Sauber. A unidade de potência do novo motor foi desenvolvida pela própria equipe da Audi e, de acordo com o regulamento da temporada, seguirá com o modelo híbrido, metade elétrico e metade a combustão.
— Uma partida é sempre um momento especial, mas esta marca um novo começo. É o resultado tangível de nossos esforços conjuntos e do trabalho dedicado de nossas equipes em Neuburg e Hinwil. Ver tudo se encaixar pela primeira vez dá uma energia incrível a todo o projeto. Criamos uma base sólida para uma longa jornada que será caracterizada por nossa incansável busca por melhorias - disse o chefe do projeto da Audi, Mattia Binotto.
— Essa partida bem-sucedida é um marco importante que confirma a qualidade do trabalho e a cooperação entre todos os departamentos. Isso dá a toda a equipe uma nova energia e um foco claro para os preparativos das próximas fases de desenvolvimento - acrescentou Jonathan Wheatley, chefe da equipe.
O lançamento oficial do novo carro está previsto para o dia 20 de janeiro, em Berlim, quando será revelada a identidade visual e a pintura completa do Audi R26. A temporada 2026 da Fórmula 1 tem início no dia 8 de março, no GP da Austrália, e a Audi seguirá com Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto como pilotos.
Confira o calendário da Fórmula 1 2026
|Data
|Etapa
|Local
|Autódromo
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
Albert Park
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
10 a 12 de abril
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
17 a 19 de abril
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
Hungaroring
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
Circuito das Américas
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias