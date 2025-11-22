Hamilton é P20 no GP de Las Vegas e desabafa sobre atuação na F1 em 2025: 'Sentimento horrível'
Piloto da Ferrari vive temporada ruim na Fórmula 1
Lewis Hamilton acumula sete campeonatos mundiais da Fórmula 1 na carreira, mas vê seus momentos de glória cada vez mais distantes. O piloto da Ferrari largará na última posição no Grande Prêmio de Las Vegas da F1, que acontece na madrugada deste domingo (23).
Ao final da classificação para a corrida, o britânico avaliou o seu desempenho na atual temporada como o pior desde o início da sua trajetória na elite do automobilismo, em 2007.
— Eu só não consegui uma volta no fim (do Q1), mas eu senti que éramos mais rápidos. E aí você sai da classificação em 20º. Este ano é o ano mais difícil, definitivamente — disse Hamilton.
O piloto de 40 anos terminou o terceiro e último treino livre do GP de Las Vegas como o quinto colocado. Feliz com o resultado, o descontentamento veio na classificação, embaixo de chuva, que confirmou sua largada no último lugar do grid. Lando Norris será o pole position.
— Obviamente, é um sentimento horrível. Não é um sentimento bom. Mas tudo o que eu posso fazer é deixar isso para trás. Vou tentar dar a volta por cima amanhã, fiz tudo o que eu podia fazer em termos de preparação, em todos os treinos livres. Hoje eu estava me sentindo incrível no TL3 (treino livre 3) — desabafou o britânico.
