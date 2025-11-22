menu hamburguer
Fórmula 1

Hamilton é P20 no GP de Las Vegas e desabafa sobre atuação na F1 em 2025: 'Sentimento horrível'

Piloto da Ferrari vive temporada ruim na Fórmula 1

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 22/11/2025
10:27
Ferrari's British driver Lewis Hamilton arrives for the practice session for the United States Formula One Grand Prix at the Circuit of the Americas in Austin, Texas, on October 17, 2025. (Photo by Jim WATSON / AFP)
imagem cameraLewis Hamilton vive temporada ruim na Fórmula 1 (Foto: Jim Watson/ AFP)
Lewis Hamilton acumula sete campeonatos mundiais da Fórmula 1 na carreira, mas vê seus momentos de glória cada vez mais distantes. O piloto da Ferrari largará na última posição no Grande Prêmio de Las Vegas da F1, que acontece na madrugada deste domingo (23).

Ao final da classificação para a corrida, o britânico avaliou o seu desempenho na atual temporada como o pior desde o início da sua trajetória na elite do automobilismo, em 2007.

— Eu só não consegui uma volta no fim (do Q1), mas eu senti que éramos mais rápidos. E aí você sai da classificação em 20º. Este ano é o ano mais difícil, definitivamente — disse Hamilton.

➡️ GP de Las Vegas: horário e onde assistir à corrida da F1 nesta madrugada

➡️ Norris é pole em Las Vegas; Bortoleto vai mal e larga em 18º na F1

O piloto de 40 anos terminou o terceiro e último treino livre do GP de Las Vegas como o quinto colocado. Feliz com o resultado, o descontentamento veio na classificação, embaixo de chuva, que confirmou sua largada no último lugar do grid. Lando Norris será o pole position.

— Obviamente, é um sentimento horrível. Não é um sentimento bom. Mas tudo o que eu posso fazer é deixar isso para trás. Vou tentar dar a volta por cima amanhã, fiz tudo o que eu podia fazer em termos de preparação, em todos os treinos livres. Hoje eu estava me sentindo incrível no TL3 (treino livre 3) — desabafou o britânico.

Lewis Hamilton no TL3 do GP de Las Vegas (Foto: Frederic J. Brown/ AFP)
Ferrari's British driver Lewis Hamilton races during the third practice session for the Las Vegas Formula One Grand Prix at the Las Vegas Strip Circuit in Las Vegas, Nevada, on November 21, 2025. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)

GP de Las Vegas de F1: horários e onde assistir

DOMINDO, 22 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 1h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

