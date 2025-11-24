F1 elege Gabriel Bortoleto como perdedor do GP de Las Vegas: 'Errou'
Brasileiro causou acidente na primeira volta
A Fórmula 1 (F1) elegeu, nesta segunda-feira (24), o brasileiro Gabriel Bortoleto como um dos perdedores do Grande Prêmio de Las Vegas. O piloto da Sauber abandonou a prova em uma batida com Lance Stroll (Aston Marton), na qual Bortoleto foi considerado o culpado. Na lista feita pelo apresentador Lawrence Barretto, o brasileiro aparece com Alex Albon e Yuki Tsunoda como os perdedores da última prova.
— Gabriel Bortoleto teve um contato com Lance Stroll, pela segunda corrida consecutiva, após errar completamente a frenagem na curva 1 na largada. Os danos foram tão grandes que o brasileiro foi forçado a abandonar a prova e, como foi considerado culpado pelo contato, terá que cumprir uma penalização de cinco posições no grid para o GP do Catar — justificou o jornalista no site da F1.
Além da batida ainda na primeira volta, outro fator que pesou para ser escolhido como perdedor da prova foi o desempenho na classificação. Ele foi eliminado ainda na primeira parte da sessão qualificatória, largando da 18ª posição. Foi a primeira vez que o brasileiro correu em Las Vegas:
— O acidente aconteceu após uma classificação difícil, onde ele foi eliminado no Q1, enquanto seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, terminou em 11º. O abandono de Bortoleto na corrida foi o segundo consecutivo.
No GP de São Paulo de F1, Gabriel Bortoleto também foi eleito perdedor. Ele se envolveu em um acidente de corrida, também com Lance Stroll e na primeira volta.
Gabriel Bortoleto lamenta erro no GP de Las Vegas de F1
Bortoleto foi responsabilizado pela batida e penalizado com a perda de cinco posições no GP do Catar, a próxima e penúltima etapa do ano. Além disso, levou seus dois primeiros pontos na superlicença da Fórmula 1, por punição. Ao fim da corrida, o brasileiro desabafou, em entrevista ao UOL Esporte, sobre mais um erro na temporada.
— Estou muito chateado, desapontado comigo mesmo, mas não tenho o que falar. Vão ter momentos ruins, vão ter momentos bons. Não vai ser a última vez que eu vou bater na Fórmula 1, e faz parte. Eu estou muito chateado, porque eu não só acabei com a minha corrida, como a de outro piloto, e isso nunca é justo. Eu não gosto quando isso acontece comigo, então eu não gosto também quando eu cometo um erro, mas eu tenho o que falar — expressou Bortoleto.
