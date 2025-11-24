A Fórmula 1 (F1) elegeu, nesta segunda-feira (24), o brasileiro Gabriel Bortoleto como um dos perdedores do Grande Prêmio de Las Vegas. O piloto da Sauber abandonou a prova em uma batida com Lance Stroll (Aston Marton), na qual Bortoleto foi considerado o culpado. Na lista feita pelo apresentador Lawrence Barretto, o brasileiro aparece com Alex Albon e Yuki Tsunoda como os perdedores da última prova.

— Gabriel Bortoleto teve um contato com Lance Stroll, pela segunda corrida consecutiva, após errar completamente a frenagem na curva 1 na largada. Os danos foram tão grandes que o brasileiro foi forçado a abandonar a prova e, como foi considerado culpado pelo contato, terá que cumprir uma penalização de cinco posições no grid para o GP do Catar — justificou o jornalista no site da F1.

Gabriel Bortoleto bate no início do GP de Las Vegas

Além da batida ainda na primeira volta, outro fator que pesou para ser escolhido como perdedor da prova foi o desempenho na classificação. Ele foi eliminado ainda na primeira parte da sessão qualificatória, largando da 18ª posição. Foi a primeira vez que o brasileiro correu em Las Vegas:

— O acidente aconteceu após uma classificação difícil, onde ele foi eliminado no Q1, enquanto seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, terminou em 11º. O abandono de Bortoleto na corrida foi o segundo consecutivo.

No GP de São Paulo de F1, Gabriel Bortoleto também foi eleito perdedor. Ele se envolveu em um acidente de corrida, também com Lance Stroll e na primeira volta.

Gabriel Bortoleto no GP de Las Vegas de F1

Gabriel Bortoleto lamenta erro no GP de Las Vegas de F1

Bortoleto foi responsabilizado pela batida e penalizado com a perda de cinco posições no GP do Catar, a próxima e penúltima etapa do ano. Além disso, levou seus dois primeiros pontos na superlicença da Fórmula 1, por punição. Ao fim da corrida, o brasileiro desabafou, em entrevista ao UOL Esporte, sobre mais um erro na temporada.

— Estou muito chateado, desapontado comigo mesmo, mas não tenho o que falar. Vão ter momentos ruins, vão ter momentos bons. Não vai ser a última vez que eu vou bater na Fórmula 1, e faz parte. Eu estou muito chateado, porque eu não só acabei com a minha corrida, como a de outro piloto, e isso nunca é justo. Eu não gosto quando isso acontece comigo, então eu não gosto também quando eu cometo um erro, mas eu tenho o que falar — expressou Bortoleto.