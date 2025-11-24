Título da F1 pode ser decidido na próxima corrida; veja cenários

O Grande Prêmio do Qatar, próxima etapa da Fórmula 1 (F1), é para se assistir com papel, caneta e calculadora na mão. Com uma sprint, uma corrida e 33 pontos em jogo, o título da F1 já pode ser decidido na etapa. Entretanto, somente Lando Norris conseguiria garantir o título com uma etapa de antecedência, dependendo somente dele mesmo.

O piloto britânico da McLaren tem 390 pontos no campeonato. Atrás dele, empatam Oscar Piastri (2º) e Max Verstappen (3º), com 366. Para decidir o título no próximo fim de semana, não há grandes mistérios para Lando Norris, que depende somente dele mesmo para o feito.

Caso vença a corrida sprint e a principal, Lando Norris iria obter 33 pontos. No somatório, teria 423. Se Piastri ou Verstappen for segundo colocado nas duas corridas do Qatar, somaria 25 pontos, totalizando 391. Neste cenário, Lando Norris sairia do Qatar com 32 pontos de vantagem, sendo impossível ser superado.

Lando Norris conquista a pole position no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

O GP de Abu Dhabi, última etapa da F1, tem somente 25 pontos em jogo, já que o fim de semana tem apenas a corrida normal. Entretanto, a disputa para o vice estaria aberta. Claro, considerando que os pilotos estejam em condições normais, sem abandonos, por exemplo.

Conquista não pode ser decidida antecipadamente por outro piloto

Até um cenário extremo, como abandono de Norris, não daria o título da F1 a Verstappen ou Piastri no Qatar. Se o piloto inglês sair sem pontos na sprint e a corrida principal e Verstappen ou Piastri vencer, seriam 399 contra os atuais 390 de Norris. Isso dificultaria o trabalho do piloto da McLaren e necessariamente atrasaria a decisão para Abu Dhabi.

Max Verstappen está em terceiro lugar no mundial de pilotos (Foto: Ronaldo Schemidt/ AFP)

Com isso, o título depende apenas do bom desempenho de Lando Norris, bastando ficar na frente de Verstappen e Piastri. Situações como a do GP de Las Vegas, onde o inglês foi ultrapassado por Verstappen na largada, devem ser evitadas. Além disso, Norris deve evitar ao máximo batidas, pois abriria caminho para seus rivais.

GP do Qatar de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

SÁBADO-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO

🏎️ Classificação sprint - 14h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real