De piloto para ídolo na F1: Bortoleto cita as lições que aprendeu com Ayrton Senna
Piloto da Sauber nasceu dez anos depois da morte de Senna, mas carrega aprendizados da carreira do ídolo
- Matéria
- Mais Notícias
Gabriel Bortoleto é o atual representante do Brasil na Fórmula 1, mas, antes mesmo dele nascer, era o ídolo Ayrton Senna quem dominava as pistas. O piloto da Sauber veio ao mundo dez anos depois da trágica morte de Senna, mas, mesmo assim, estudou como foi sua carreira e revelou, em entrevista ao portal RacingNews365, as lições que levou consigo.
Relacionadas
- Fórmula 1
Único novato na F1 recebe aviso que estreia na Racing Bulls será “difícil”
Fórmula 106/01/2026
- Fórmula 1
Sergio Pérez define trabalho na F1 com Verstappen como ‘o pior que existe’
Fórmula 105/01/2026
- Fórmula 1
Mercedes e Williams anunciam datas de lançamento dos carros para F1 2026
Fórmula 105/01/2026
➡️ Único novato na F1 recebe aviso que estreia na Racing Bulls será "difícil"
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
— Disciplina, dedicação, inteligência, e o fato dele ter sido uma grande pessoa fora do mundo das corridas. Se você somar tudo isso, é o que o tornou o piloto que ele era. É o que eu tiro dele, não somente o piloto que ele foi na pista, mas o quão incrível ele foi com as pessoas fora daqui.
Bortoleto ainda afirmou que se inspira na forma como Senna explicava às pessoas e aos jornalistas como se sentia no carro e as razões das decisões que tomava no calor das corridas.
— Ouvi de várias pessoas que ele era muito bom nisso. Ele tentava explicar a elas e ajudá-las a entender o que ele fazia na pista. Tudo isso o tornou uma lenda, um grande piloto, um cara que conseguiu construir um legado por décadas, que durará para sempre.
Gabriel Bortoleto vai para a sua segunda temporada na elite do automobilismo mundial. Em 2025, terminou a temporada na 19ª posição do Mundial de Pilotos, com 19 pontos.
Confira o calendário da Fórmula 1 2026
|Data
|Etapa
|Local
|Autódromo
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
Albert Park
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
10 a 12 de abril
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
17 a 19 de abril
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
Hungaroring
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
Circuito das Américas
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
- Matéria
- Mais Notícias