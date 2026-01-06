menu hamburguer
De piloto para ídolo na F1: Bortoleto cita as lições que aprendeu com Ayrton Senna

Piloto da Sauber nasceu dez anos depois da morte de Senna, mas carrega aprendizados da carreira do ídolo

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 06/01/2026
20:39
Gabriel Bortoleto no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
imagem cameraGabriel Bortoleto no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
Gabriel Bortoleto é o atual representante do Brasil na Fórmula 1, mas, antes mesmo dele nascer, era o ídolo Ayrton Senna quem dominava as pistas. O piloto da Sauber veio ao mundo dez anos depois da trágica morte de Senna, mas, mesmo assim, estudou como foi sua carreira e revelou, em entrevista ao portal RacingNews365, as lições que levou consigo.

— Disciplina, dedicação, inteligência, e o fato dele ter sido uma grande pessoa fora do mundo das corridas. Se você somar tudo isso, é o que o tornou o piloto que ele era. É o que eu tiro dele, não somente o piloto que ele foi na pista, mas o quão incrível ele foi com as pessoas fora daqui.

Bortoleto ainda afirmou que se inspira na forma como Senna explicava às pessoas e aos jornalistas como se sentia no carro e as razões das decisões que tomava no calor das corridas.

— Ouvi de várias pessoas que ele era muito bom nisso. Ele tentava explicar a elas e ajudá-las a entender o que ele fazia na pista. Tudo isso o tornou uma lenda, um grande piloto, um cara que conseguiu construir um legado por décadas, que durará para sempre.

Gabriel Bortoleto vai para a sua segunda temporada na elite do automobilismo mundial. Em 2025, terminou a temporada na 19ª posição do Mundial de Pilotos, com 19 pontos.

Confira o calendário da Fórmula 1 2026

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

