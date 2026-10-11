Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Hamilton passa mal após GP de Singapura e recebe atendimento

Heptacampeão recebeu autorização para não participar das entrevistas após a corrida

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/10/2026 22:32
Favorite o Lance! no Google

Lewis Hamilton passou mal após o Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1, disputado neste domingo (11), e precisou ser atendido pela equipe médica da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). O piloto da Ferrari não compareceu à área de entrevistas obrigatórias após a prova, realizada no circuito de Marina Bay, e recebeu autorização para se ausentar das atividades com a imprensa.

➡️ Max Verstappen iguala marca de Lewis Hamilton desde estreia na F1

Um porta-voz da Ferrari confirmou que o britânico se sentiu mal após a corrida e foi avaliado pela equipe médica da FIA. Até o momento, não foram divulgados detalhes adicionais sobre seu estado de saúde.

continua após a publicidade

O GP de Singapura é considerado um dos desafios físicos mais exigentes do calendário da Fórmula 1, devido às altas temperaturas e à umidade. Neste domingo, os pilotos enfrentaram uma prova de 62 voltas sob essas condições.

Lewis Hamilton, da Ferrari, no GP de Singapura de Fórmula 1 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
Lewis Hamilton, da Ferrari, no GP de Singapura de Fórmula 1 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Hamilton já havia passado mal em Singapura em 2024

Esta não foi a primeira vez que Hamilton apresentou problemas físicos após uma corrida em Marina Bay. Em 2024, quando ainda defendia a Mercedes, o heptacampeão e seu então companheiro de equipe, George Russell, também se sentiram mal após o GP de Singapura e deixaram de participar das entrevistas pós-corrida.

continua após a publicidade

Na ocasião, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, afirmou que os dois pilotos estavam sofrendo com o superaquecimento. Russell também havia relatado pelo rádio as dificuldades provocadas pelas condições dentro do carro durante as voltas finais.

Lewis Hamilton, da Ferrari, no GP de Singapura de Fórmula 1 (Foto: ANTHONY WALLACE / AFP)
Lewis Hamilton, da Ferrari, no GP de Singapura de Fórmula 1 (Foto: ANTHONY WALLACE / AFP)

Hamilton termina em sexto após corrida desgastante

Além do desgaste físico, Hamilton enfrentou dificuldades durante a prova deste domingo. O britânico largou na terceira posição, mas terminou em sexto após perder posições nas voltas finais, em uma corrida marcada por problemas estratégicos e pelo desgaste dos pneus.

continua após a publicidade

O piloto assumiu a responsabilidade pelo resultado e reconheceu que a decisão de permanecer na pista durante um período de safety car virtual prejudicou sua estratégia. Enquanto isso, seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, terminou na segunda colocação, atrás de Max Verstappen, vencedor da corrida.

A Ferrari não informou se o mal-estar terá alguma consequência para a preparação de Hamilton para o Grande Prêmio dos Estados Unidos, próxima etapa da temporada.

continua após a publicidade
Lewis Hamilton, da Ferrari, no GP de Singapura de Fórmula 1 (Foto: NG HAN GUAN / POOL / AFP)
Lewis Hamilton, da Ferrari, no GP de Singapura de Fórmula 1 (Foto: NG HAN GUAN / POOL / AFP)

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Tudo sobre
Sugerida para você!
Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio de Singapura de 2026 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Fórmula 1

Max Verstappen iguala marca de Lewis Hamilton desde estreia na F1

Há 6 horas
Max Verstappen comemora vitória do GP de Singapura pela F1 2026

Fórmula 1

VÍDEO: 'Café com F1' debate vitória de Verstappen no GP de Singapura

Há 7 horas
Kimi Antonelli comemora vitória no GP da Itália pela F1 2026

Fórmula 1

Guerra no Oriente Médio pode antecipar título de Antonelli na F1 para os EUA

Há 7 horas
Gabriel Bortoleto em ação no GP de Singapura pela F1 2026

Fórmula 1

Após GP de Singapura, Hulkenberg ultrapassa Bortoleto no Mundial da F1

Há 8 horas
Max Verstappen comemora vitória na sprint do GP de Singapura pela F1 2026

Fórmula 1

Verstappen quebra tabu e vence GP de Singapura pela primeira vez na F1

Há 11 horas
Gabriel Bortoleto no paddock do GP de Singapura pela F1 2026

Fórmula 1

Audi dá problema, pega fogo, e Bortoleto abandona GP de Singapura na F1

Há 13 horas
Mais LANCE!
Gabriel Bortoleto em ação no GP de Singapura pela F1 2026

Volta a volta da vitória de Verstappen no GP de Singapura pela F1 2026

George Russell perde controle do carro e roda na sprint do GP de Singapura pela F1 2026

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de Singapura neste domingo (11)

Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia (Foto: Jade Gao / AFP)

GP de Singapura: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

De boné, Max Verstappen sorri após a classificação do GP do Bahrein da Fórmula 1 2026

Análise: Max Verstappen tem dois trunfos para quebrar tabu na F1 em Singapura

Gabriel Bortoleto no paddock do GP do Bahrein pela F1 2026

Bortoleto erra em volta decisiva e largará longe dos pontos no GP de Singapura

Max Verstappen comemora vitória no GP do Bahrein pela F1 2026

Max Verstappen conquista pole inédita na F1 no GP de Singapura

George Russell perde controle do carro e roda na sprint do GP de Singapura pela F1 2026

Volta a volta da pole de Verstappen no GP de Singapura pela F1 2026

Gabriel Bortoleto no paddock do GP de Singapura pela F1 2026

Batida na sprint faz Bortoleto virar dúvida para classificação da F1

Max Verstappen comemora vitória na sprint do GP de Singapura pela F1 2026

Com nove abandonos, Verstappen vence sprint do GP de Singapura da F1

Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia pela F1 2026

Volta a volta da vitória de Verstappen na sprint do GP de Singapura pela F1 2026

GP do Bahrein consagrou Max Verstappen como vencedor

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de Singapura neste sábado (10)

Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia pela F1 2026

GP de Singapura: saiba como ficou o grid de largada da corrida sprint da F1

Max Verstappen comemora vitória no GP do Bahrein pela F1 2026

Verstappen conquista pole da Sprint da F1 em Singapura; Bortoleto larga em 14º