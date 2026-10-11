Hamilton passa mal após GP de Singapura e recebe atendimento

Lewis Hamilton passou mal após o Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1, disputado neste domingo (11), e precisou ser atendido pela equipe médica da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). O piloto da Ferrari não compareceu à área de entrevistas obrigatórias após a prova, realizada no circuito de Marina Bay, e recebeu autorização para se ausentar das atividades com a imprensa.

➡️ Max Verstappen iguala marca de Lewis Hamilton desde estreia na F1

Um porta-voz da Ferrari confirmou que o britânico se sentiu mal após a corrida e foi avaliado pela equipe médica da FIA. Até o momento, não foram divulgados detalhes adicionais sobre seu estado de saúde.

continua após a publicidade

O GP de Singapura é considerado um dos desafios físicos mais exigentes do calendário da Fórmula 1, devido às altas temperaturas e à umidade. Neste domingo, os pilotos enfrentaram uma prova de 62 voltas sob essas condições.

Lewis Hamilton, da Ferrari, no GP de Singapura de Fórmula 1 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Hamilton já havia passado mal em Singapura em 2024

Esta não foi a primeira vez que Hamilton apresentou problemas físicos após uma corrida em Marina Bay. Em 2024, quando ainda defendia a Mercedes, o heptacampeão e seu então companheiro de equipe, George Russell, também se sentiram mal após o GP de Singapura e deixaram de participar das entrevistas pós-corrida.

continua após a publicidade

Na ocasião, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, afirmou que os dois pilotos estavam sofrendo com o superaquecimento. Russell também havia relatado pelo rádio as dificuldades provocadas pelas condições dentro do carro durante as voltas finais.

Lewis Hamilton, da Ferrari, no GP de Singapura de Fórmula 1 (Foto: ANTHONY WALLACE / AFP)

Hamilton termina em sexto após corrida desgastante

Além do desgaste físico, Hamilton enfrentou dificuldades durante a prova deste domingo. O britânico largou na terceira posição, mas terminou em sexto após perder posições nas voltas finais, em uma corrida marcada por problemas estratégicos e pelo desgaste dos pneus.

continua após a publicidade

O piloto assumiu a responsabilidade pelo resultado e reconheceu que a decisão de permanecer na pista durante um período de safety car virtual prejudicou sua estratégia. Enquanto isso, seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, terminou na segunda colocação, atrás de Max Verstappen, vencedor da corrida.

A Ferrari não informou se o mal-estar terá alguma consequência para a preparação de Hamilton para o Grande Prêmio dos Estados Unidos, próxima etapa da temporada.

continua após a publicidade

Lewis Hamilton, da Ferrari, no GP de Singapura de Fórmula 1 (Foto: NG HAN GUAN / POOL / AFP)

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico