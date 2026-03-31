Pós GP do Japão, Hamilton eleva o tom sobre F1: 'Não temos voz'

O descontentamento no grid da Fórmula 1 escalonou. Após as recentes críticas de Carlos Sainz sobre as diretrizes técnicas da categoria, o heptacampeão Lewis Hamilton elevou o nível do debate ao exigir que os pilotos tenham poder de voto nas decisões regulamentares. A manifestação reflete uma insatisfação generalizada entre os competidores, que se sentem meros espectadores das polêmicas novas regras de 2026.

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— Nós, pilotos, não temos voz nem voto. Não temos poder. Não fazemos parte do comitê. Deveríamos ser ouvidos como vozes autorizadas, afinal, somos nós que arriscamos a vida em altas velocidades.

Com um misto de resignação e firmeza, Hamilton expôs a fragilidade política dos pilotos nos bastidores do esporte. Para o britânico, não bastam simulações da FIA ou ajustes paliativos; é necessário representação formal nos comitês decisórios.

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Um grid em sintonia

A visão de Hamilton converge com a de seus pares, evidenciando uma rara unidade no paddock. Os competidores decidiram abandonar o silêncio diante de um sistema que, na visão deles, ignora a realidade prática da pista. O clamor é por um assento à mesa de negociações, garantindo que o futuro da Fórmula 1 seja moldado também por quem segura o volante, e não apenas por burocratas e engenheiros de gabinete.

A principal queixa do pelotão reside na inadequação das normas atuais. Segundo os atletas, as diretrizes vigentes impõem manobras "antinaturais" tanto em sessões de classificação quanto em regime de corrida, transformando o traçado em um ambiente perigoso.

Até o momento, a FIA e a detentora dos direitos comerciais da categoria não se manifestaram sobre a possibilidade de incluir uma representação dos pilotos com poder deliberativo nos conselhos técnicos.

Lewis Hamilton, da Ferrari, no primeiro dia dos testes de pré-temporada da F1 (Foto: Giuseppe CACACE/AFP)

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