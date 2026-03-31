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Pós GP do Japão, Hamilton eleva o tom sobre F1: 'Não temos voz'

Britânico defende que os pilotos participem das decisões da categoria, uma vez que são os principais impactados

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 31/03/2026
11:38
Lewis Hamilton no Circuito de Suzuka - GP do Japão 2026 (Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP)
imagem cameraLewis Hamilton no Circuito de Suzuka - GP do Japão 2026 (Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP)
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O descontentamento no grid da Fórmula 1 escalonou. Após as recentes críticas de Carlos Sainz sobre as diretrizes técnicas da categoria, o heptacampeão Lewis Hamilton elevou o nível do debate ao exigir que os pilotos tenham poder de voto nas decisões regulamentares. A manifestação reflete uma insatisfação generalizada entre os competidores, que se sentem meros espectadores das polêmicas novas regras de 2026.

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— Nós, pilotos, não temos voz nem voto. Não temos poder. Não fazemos parte do comitê. Deveríamos ser ouvidos como vozes autorizadas, afinal, somos nós que arriscamos a vida em altas velocidades.

Com um misto de resignação e firmeza, Hamilton expôs a fragilidade política dos pilotos nos bastidores do esporte. Para o britânico, não bastam simulações da FIA ou ajustes paliativos; é necessário representação formal nos comitês decisórios.

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Um grid em sintonia

A visão de Hamilton converge com a de seus pares, evidenciando uma rara unidade no paddock. Os competidores decidiram abandonar o silêncio diante de um sistema que, na visão deles, ignora a realidade prática da pista. O clamor é por um assento à mesa de negociações, garantindo que o futuro da Fórmula 1 seja moldado também por quem segura o volante, e não apenas por burocratas e engenheiros de gabinete.

A principal queixa do pelotão reside na inadequação das normas atuais. Segundo os atletas, as diretrizes vigentes impõem manobras "antinaturais" tanto em sessões de classificação quanto em regime de corrida, transformando o traçado em um ambiente perigoso.

Até o momento, a FIA e a detentora dos direitos comerciais da categoria não se manifestaram sobre a possibilidade de incluir uma representação dos pilotos com poder deliberativo nos conselhos técnicos.

Lewis Hamilton, da Ferrari, no primeiro dia dos testes de pré-temporada da F1 no Bahrein (Foto: Giuseppe CACACE/AFP)
Lewis Hamilton, da Ferrari, no primeiro dia dos testes de pré-temporada da F1 (Foto: Giuseppe CACACE/AFP)

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