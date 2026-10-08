Lewis Hamilton pode alcançar uma marca histórica no Grande Prêmio de Singapura. Dono de quatro vitórias no circuito de Marina Bay, o britânico precisa vencer a corrida deste domingo (11) para igualar Sebastian Vettel como maior vencedor da etapa. O alemão soma cinco triunfos no traçado e mantém o recorde desde 2019.

➡️ Chuva ameaça GP de Singapura, segundo previsão do tempo da F1

A relação de Hamilton com o GP de Singapura começou justamente com uma vitória. O piloto venceu pela primeira vez em Marina Bay em 2009, ainda pela McLaren, e voltou ao topo em 2014, 2017 e 2018, já defendendo a Mercedes. Vettel, por sua vez, construiu sua marca com cinco vitórias entre 2011 e 2019, sendo três delas consecutivas entre 2011 e 2013.

continua após a publicidade

Hamilton pode igualar Vettel

A oportunidade de alcançar o recorde chega em um momento diferente da carreira de Hamilton. Agora na Ferrari, o heptacampeão busca sua segunda vitória pela escuderia italiana. O primeiro e único triunfo desde que deixou a Mercedes aconteceu no GP de Barcelona-Catalunha, em junho deste ano.

Além das quatro vitórias, Hamilton também divide com Vettel o recorde de poles no circuito, com quatro cada. O britânico ainda detém o recorde da volta mais rápida em corrida em Marina Bay, com 1m33s808, marca registrada em 2025.

continua após a publicidade

O histórico recente, porém, mostra que a quinta vitória não será uma tarefa simples. Desde o último triunfo de Hamilton, Lando Norris venceu em 2024 e George Russell foi o vencedor em 2025. Com isso, o britânico não sobe ao degrau mais alto do pódio em Marina Bay desde 2018.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Singapura terá Sprint pela primeira vez

A etapa de 2026 ainda terá uma novidade importante. O GP de Singapura receberá uma corrida Sprint pela primeira vez na história, deixando o fim de semana ainda mais movimentado. O cronograma terá treino livre e classificação da Sprint na sexta-feira (9), Sprint e classificação para o GP no sábado (10), antes da corrida principal no domingo.

continua após a publicidade

Hamilton terá, portanto, um fim de semana diferente em Marina Bay antes da disputa que pode colocá-lo ao lado de Vettel na história do circuito. Se vencer no domingo, o britânico chegará a cinco triunfos e dividirá com o alemão o posto de maior vencedor de Singapura.