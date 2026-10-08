Hamilton busca quinta vitória na F1 e recorde de Vettel em Singapura
Heptacampeão mundial soma quatro vitórias em Marina Bay
Lewis Hamilton pode alcançar uma marca histórica no Grande Prêmio de Singapura. Dono de quatro vitórias no circuito de Marina Bay, o britânico precisa vencer a corrida deste domingo (11) para igualar Sebastian Vettel como maior vencedor da etapa. O alemão soma cinco triunfos no traçado e mantém o recorde desde 2019.
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A relação de Hamilton com o GP de Singapura começou justamente com uma vitória. O piloto venceu pela primeira vez em Marina Bay em 2009, ainda pela McLaren, e voltou ao topo em 2014, 2017 e 2018, já defendendo a Mercedes. Vettel, por sua vez, construiu sua marca com cinco vitórias entre 2011 e 2019, sendo três delas consecutivas entre 2011 e 2013.
Hamilton pode igualar Vettel
A oportunidade de alcançar o recorde chega em um momento diferente da carreira de Hamilton. Agora na Ferrari, o heptacampeão busca sua segunda vitória pela escuderia italiana. O primeiro e único triunfo desde que deixou a Mercedes aconteceu no GP de Barcelona-Catalunha, em junho deste ano.
Além das quatro vitórias, Hamilton também divide com Vettel o recorde de poles no circuito, com quatro cada. O britânico ainda detém o recorde da volta mais rápida em corrida em Marina Bay, com 1m33s808, marca registrada em 2025.
O histórico recente, porém, mostra que a quinta vitória não será uma tarefa simples. Desde o último triunfo de Hamilton, Lando Norris venceu em 2024 e George Russell foi o vencedor em 2025. Com isso, o britânico não sobe ao degrau mais alto do pódio em Marina Bay desde 2018.
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Singapura terá Sprint pela primeira vez
A etapa de 2026 ainda terá uma novidade importante. O GP de Singapura receberá uma corrida Sprint pela primeira vez na história, deixando o fim de semana ainda mais movimentado. O cronograma terá treino livre e classificação da Sprint na sexta-feira (9), Sprint e classificação para o GP no sábado (10), antes da corrida principal no domingo.
Hamilton terá, portanto, um fim de semana diferente em Marina Bay antes da disputa que pode colocá-lo ao lado de Vettel na história do circuito. Se vencer no domingo, o britânico chegará a cinco triunfos e dividirá com o alemão o posto de maior vencedor de Singapura.
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