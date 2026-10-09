A Fórmula 1 está de volta com a sexta sprint da temporada de 2026 neste sábado (10). Max Verstappen garantiu a pole position inédita em Marina Bay após superar George Russell e Charles Leclerc na disputa pela primeira colocação. Mais abaixo, Gabriel Bortoleto parte da 14ª posição – atrás do companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, em 12º.

➡️ Verstappen conquista pole da Sprint da F1 em Singapura; Bortoleto larga em 14º

Veja grid de largada em Singapura

Pos. Piloto Equipe Tempo Gap 1 Max Verstappen Red Bull 1:31.156 — 2 George Russell Mercedes 1:31.276 +0.120 3 Charles Leclerc Ferrari 1:31.399 +0.243 4 Oscar Piastri McLaren 1:31.454 +0.298 5 Lando Norris McLaren 1:31.587 +0.431 6 Lewis Hamilton Ferrari 1:31.702 +0.546 7 Kimi Antonelli Mercedes 1:31.849 +0.693 8 Liam Lawson Racing Bulls 1:32.341 +1.185 9 Isack Hadjar Red Bull — — 10 Pierre Gasly Alpine — +2.163 11 Franco Colapinto Alpine 1:33.249 — 12 Nico Hulkenberg Audi 1:33.420 — 13 Oliver Bearman Haas 1:33.423 — 14 Gabriel Bortoleto Audi 1:33.466 — 15 Fernando Alonso Aston Martin 1:33.734 — 16 Esteban Ocon Haas 1:34.368 — 17 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:35.136 — 18 Lance Stroll Aston Martin 1:35.662 — 19 Alexander Albon Williams 1:36.130 — 20 Sergio Pérez Cadillac 1:36.760 — 21 Valtteri Bottas Cadillac 1:36.868 — 22 Carlos Sainz Williams 1:37.376 —

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Desempenho de Bortoleto em Marina Bay

Gabriel Bortoleto começou a classificação da Sprint mostrando um ritmo competitivo e chegou a aparecer entre os primeiros colocados no SQ1. Mesmo após ser atrapalhado pela bandeira vermelha de Sergio Pérez, o brasileiro conseguiu avançar para a segunda parte da sessão depois de registrar o 11º melhor tempo, mas não teve o mesmo desempenho no SQ2.

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Na segunda parte, chegou a ocupar a quinta colocação nos minutos iniciais, mas perdeu posições conforme os adversários melhoraram suas marcas. O piloto da Audi ainda voltou à pista na tentativa de escapar da zona de eliminação, mas não conseguiu baixar o tempo o suficiente e terminou em 14º.

Com isso, Bortoleto ficou fora do SQ3 e largará da 14ª posição na Sprint de Singapura. Nico Hülkenberg, por sua vez, também não avançou e partirá à frente do companheiro, em 12º.

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