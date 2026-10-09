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GP de Singapura: saiba como ficou o grid de largada da corrida sprint da F1

Max Verstappen e George Russell lideram largada da sprint; Bortoleto sai em 14º

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 13:38
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Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia pela F1 2026
Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia pela F1 2026 (Foto: I-HWA CHENG / AFP)

A Fórmula 1 está de volta com a sexta sprint da temporada de 2026 neste sábado (10). Max Verstappen garantiu a pole position inédita em Marina Bay após superar George Russell e Charles Leclerc na disputa pela primeira colocação. Mais abaixo, Gabriel Bortoleto parte da 14ª posição – atrás do companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, em 12º.

➡️ Verstappen conquista pole da Sprint da F1 em Singapura; Bortoleto larga em 14º

Veja grid de largada em Singapura

Pos.PilotoEquipeTempoGap

1

Max Verstappen

Red Bull

1:31.156

2

George Russell

Mercedes

1:31.276

+0.120

3

Charles Leclerc

Ferrari

1:31.399

+0.243

4

Oscar Piastri

McLaren

1:31.454

+0.298

5

Lando Norris

McLaren

1:31.587

+0.431

6

Lewis Hamilton

Ferrari

1:31.702

+0.546

7

Kimi Antonelli

Mercedes

1:31.849

+0.693

8

Liam Lawson

Racing Bulls

1:32.341

+1.185

9

Isack Hadjar

Red Bull

10

Pierre Gasly

Alpine

+2.163

11

Franco Colapinto

Alpine

1:33.249

12

Nico Hulkenberg

Audi

1:33.420

13

Oliver Bearman

Haas

1:33.423

14

Gabriel Bortoleto

Audi

1:33.466

15

Fernando Alonso

Aston Martin

1:33.734

16

Esteban Ocon

Haas

1:34.368

17

Arvid Lindblad

Racing Bulls

1:35.136

18

Lance Stroll

Aston Martin

1:35.662

19

Alexander Albon

Williams

1:36.130

20

Sergio Pérez

Cadillac

1:36.760

21

Valtteri Bottas

Cadillac

1:36.868

22

Carlos Sainz

Williams

1:37.376

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Desempenho de Bortoleto em Marina Bay

Gabriel Bortoleto começou a classificação da Sprint mostrando um ritmo competitivo e chegou a aparecer entre os primeiros colocados no SQ1. Mesmo após ser atrapalhado pela bandeira vermelha de Sergio Pérez, o brasileiro conseguiu avançar para a segunda parte da sessão depois de registrar o 11º melhor tempo, mas não teve o mesmo desempenho no SQ2.

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Na segunda parte, chegou a ocupar a quinta colocação nos minutos iniciais, mas perdeu posições conforme os adversários melhoraram suas marcas. O piloto da Audi ainda voltou à pista na tentativa de escapar da zona de eliminação, mas não conseguiu baixar o tempo o suficiente e terminou em 14º.

Com isso, Bortoleto ficou fora do SQ3 e largará da 14ª posição na Sprint de Singapura. Nico Hülkenberg, por sua vez, também não avançou e partirá à frente do companheiro, em 12º.

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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)
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