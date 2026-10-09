GP de Singapura: saiba como ficou o grid de largada da corrida sprint da F1
Max Verstappen e George Russell lideram largada da sprint; Bortoleto sai em 14º
A Fórmula 1 está de volta com a sexta sprint da temporada de 2026 neste sábado (10). Max Verstappen garantiu a pole position inédita em Marina Bay após superar George Russell e Charles Leclerc na disputa pela primeira colocação. Mais abaixo, Gabriel Bortoleto parte da 14ª posição – atrás do companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, em 12º.
➡️ Verstappen conquista pole da Sprint da F1 em Singapura; Bortoleto larga em 14º
Veja grid de largada em Singapura
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Tempo
|Gap
1
Max Verstappen
Red Bull
1:31.156
—
2
George Russell
Mercedes
1:31.276
+0.120
3
Charles Leclerc
Ferrari
1:31.399
+0.243
4
Oscar Piastri
McLaren
1:31.454
+0.298
5
Lando Norris
McLaren
1:31.587
+0.431
6
Lewis Hamilton
Ferrari
1:31.702
+0.546
7
Kimi Antonelli
Mercedes
1:31.849
+0.693
8
Liam Lawson
Racing Bulls
1:32.341
+1.185
9
Isack Hadjar
Red Bull
—
—
10
Pierre Gasly
Alpine
—
+2.163
11
Franco Colapinto
Alpine
1:33.249
—
12
Nico Hulkenberg
Audi
1:33.420
—
13
Oliver Bearman
Haas
1:33.423
—
14
Gabriel Bortoleto
Audi
1:33.466
—
15
Fernando Alonso
Aston Martin
1:33.734
—
16
Esteban Ocon
Haas
1:34.368
—
17
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:35.136
—
18
Lance Stroll
Aston Martin
1:35.662
—
19
Alexander Albon
Williams
1:36.130
—
20
Sergio Pérez
Cadillac
1:36.760
—
21
Valtteri Bottas
Cadillac
1:36.868
—
22
Carlos Sainz
Williams
1:37.376
—
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Desempenho de Bortoleto em Marina Bay
Gabriel Bortoleto começou a classificação da Sprint mostrando um ritmo competitivo e chegou a aparecer entre os primeiros colocados no SQ1. Mesmo após ser atrapalhado pela bandeira vermelha de Sergio Pérez, o brasileiro conseguiu avançar para a segunda parte da sessão depois de registrar o 11º melhor tempo, mas não teve o mesmo desempenho no SQ2.
Na segunda parte, chegou a ocupar a quinta colocação nos minutos iniciais, mas perdeu posições conforme os adversários melhoraram suas marcas. O piloto da Audi ainda voltou à pista na tentativa de escapar da zona de eliminação, mas não conseguiu baixar o tempo o suficiente e terminou em 14º.
Com isso, Bortoleto ficou fora do SQ3 e largará da 14ª posição na Sprint de Singapura. Nico Hülkenberg, por sua vez, também não avançou e partirá à frente do companheiro, em 12º.
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