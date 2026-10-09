A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 9 e 11 de outubro. Os pilotos já estiveram nas pistas do GP de Singapura para o treino livre e, na manhã desta sexta-feira (10), formam o grid de largada da corrida sprint. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.



ATUALIZAÇÃO: Gabriel Bortoleto está em 12º, fora da zona de eliminação.

➡️ Bortoleto terá desafio incomum no GP de Singapura da F1

Tempo real da classificação do GP de Singapura na F1

*EM ATUALIZAÇÃO

Leclerc confirma liderança e coloca 3 décimos em Hamilton, que está em segundo.

Cronômetro encerrado!

Verstappen e Hadjar melhoram, mas ficam em 4º e 5º, respectivamente.

Bortoleto de volta à ação e terá uma última chance de se livrar da eliminação.

Dupla da Audi é chamada aos boxes.

Hamilton assume a ponta, mas logo é superado por Leclerc.

Bortoleto faz bom tempo e chega a ficar em 5º, mas, com a melhora dos rivais, cai para a zona de eliminação.

Como esperado, Verstappen registra tempo rápido de referência e assume a liderança, com 1m32s724.

Para não correr os mesmos riscos da primeira sessão, todos os pilotos vão à pista já nos minutos iniciais.

Max Verstappen é quem puxa o pelotão.

Vai começar! Tempo reduzido em relação ao SQ1. Agora, são apenas 10 minutos.

Sessão será iniciada às 10h11 (de Brasília).

Erro no sistema da F1! Gabriel Bortoleto não está eliminado!

Início do SQ2 será atrasado.

🏁 FIM DO SQ1! Verstappen foi o mais rápido; Bortoleto é 18º.

ELIMINADOS: Arvid Lindblad, Lance Stroll, Alex Albon, Valtteri Bottas, Carlos Sainz e Sergio Pérez.

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Mudanças derrubam Bortoleto para a zona de eliminação.

Que salto de Verstappen! Holandês coloca 2 décimos em Hamilton e assume a liderança.

Piastri fecha sua primeira volta boa e vai para 4º.

Cronômetro encerrado! É a última chance!

Bortoleto melhora, mas fica no top-10 e volta a cair após volta de Norris.

Leclerc sobe para 2ª colocação, enquanto Hulkenberg vai para 4º.

Todos na pista. Basta esperar os tempos, provavelmente os únicos, dos pilotos.

Apenas as duplas da Alpine e Aston Martin ainda não saíram dos boxes.

Pilotos voltam para a pista faltam seis minutos para o fim.

Sessão retorna às 9h46 (de Brasília).

Fim da bandeira vermelha, mas a saída dos boxes se mantém fechada.

Gabriel Bortoleto tem a 12ª melhor volta da prova, mas ainda é um tempo ruim. Brasileiro foi atrapalhado pela bandeira amarela.

Bandeira vermelha por conta de detritos de Perez na pista. A sessão para, mas o cronômetro não.

Enquanto isso, Lewis Hamilton se destaca na liderança.

Sem asa dianteira, o mexicano tenta levar o carro de volta aos boxes da Cadillac.

Bandeira amarela! Sergio Pérez erra e vai para o muro na curva 4...

Hora da estratégia: equipes e pilotos são obrigados a utilizarem os compostos médios para o SQ1.

A dupla da Cadillac é a primeira a ir à pista e puxa o primeiro grupo.

🟢 CLASSIFICAÇÃO INICIADA!

Relembre como foi o caótico GP do Bahrein:

Classificação da sprint do GP de Singapura começa em 30 minutos.

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O GP de Singapura fecha um ciclo de três disputas consecutivas na Ásia. A gira teve início no último fim de semana de setembro, no Azerbaijão, e continuou no Bahrein. Por conta da guerra no Oriente Médio, este ano a corrida aconteceu excepcionalmente no Circuito de Sepang, na Malásia.

A oito etapas do fim do calendário, Kimi Antonelli segue disparado na liderança do mundial de pilotos. Com o segundo lugar na Malásia, o prospecto italiano da Mercedes chegou a 320 pontos, 84 a mais que o vice e companheiro de equipe, George Russell.

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Atrás, aparecem Lewis Hamilton e Charles Leclerc, da Ferrari, com 214 e 191 pontos, respectivamente. Lando Norris, da McLaren, fecha o top-5 com os mesmos 188 pontos de Max Verstappen. O piloto da Red Bull conquistou sua primeira vitória do ano neste domingo (4), no GP do Bahrein.