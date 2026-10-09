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AO VIVO: siga a classificação da sprint no GP de Singapura pela F1 2026

Sessão define a pole position da sexta sprint da temporada 2026

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 09:00
Atualizado há 0 minutos
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Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia pela F1 2026
Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia pela F1 2026 (Foto: I-HWA CHENG / AFP)

A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 9 e 11 de outubro. Os pilotos já estiveram nas pistas do GP de Singapura para o treino livre e, na manhã desta sexta-feira (10), formam o grid de largada da corrida sprint. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

ATUALIZAÇÃO: Gabriel Bortoleto está em 12º, fora da zona de eliminação.

➡️ Bortoleto terá desafio incomum no GP de Singapura da F1

Tempo real da classificação do GP de Singapura na F1

*EM ATUALIZAÇÃO

  1. Leclerc confirma liderança e coloca 3 décimos em Hamilton, que está em segundo.
  • Cronômetro encerrado!
  • Verstappen e Hadjar melhoram, mas ficam em 4º e 5º, respectivamente.
  1. Bortoleto de volta à ação e terá uma última chance de se livrar da eliminação.
  • Dupla da Audi é chamada aos boxes.
  • Hamilton assume a ponta, mas logo é superado por Leclerc.
  1. Bortoleto faz bom tempo e chega a ficar em 5º, mas, com a melhora dos rivais, cai para a zona de eliminação.
  • Como esperado, Verstappen registra tempo rápido de referência e assume a liderança, com 1m32s724.
  • Para não correr os mesmos riscos da primeira sessão, todos os pilotos vão à pista já nos minutos iniciais.
  • Max Verstappen é quem puxa o pelotão.
  • Vai começar! Tempo reduzido em relação ao SQ1. Agora, são apenas 10 minutos.
  • Sessão será iniciada às 10h11 (de Brasília).
  1. Erro no sistema da F1! Gabriel Bortoleto não está eliminado!
  • Início do SQ2 será atrasado.

🏁 FIM DO SQ1! Verstappen foi o mais rápido; Bortoleto é 18º.
ELIMINADOS: Arvid Lindblad, Lance Stroll, Alex Albon, Valtteri Bottas, Carlos Sainz e Sergio Pérez.

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  1. Mudanças derrubam Bortoleto para a zona de eliminação.
  1. Que salto de Verstappen! Holandês coloca 2 décimos em Hamilton e assume a liderança.
  1. Piastri fecha sua primeira volta boa e vai para 4º.
  • Cronômetro encerrado! É a última chance!
  1. Bortoleto melhora, mas fica no top-10 e volta a cair após volta de Norris.
  1. Leclerc sobe para 2ª colocação, enquanto Hulkenberg vai para 4º.
  • Todos na pista. Basta esperar os tempos, provavelmente os únicos, dos pilotos.
  • Apenas as duplas da Alpine e Aston Martin ainda não saíram dos boxes.
  1. Pilotos voltam para a pista faltam seis minutos para o fim.
  • Sessão retorna às 9h46 (de Brasília).
  • Fim da bandeira vermelha, mas a saída dos boxes se mantém fechada.
  1. Gabriel Bortoleto tem a 12ª melhor volta da prova, mas ainda é um tempo ruim. Brasileiro foi atrapalhado pela bandeira amarela.
  • Bandeira vermelha por conta de detritos de Perez na pista. A sessão para, mas o cronômetro não.
  • Enquanto isso, Lewis Hamilton se destaca na liderança.
  1. Sem asa dianteira, o mexicano tenta levar o carro de volta aos boxes da Cadillac.
  • Bandeira amarela! Sergio Pérez erra e vai para o muro na curva 4...
  • Hora da estratégia: equipes e pilotos são obrigados a utilizarem os compostos médios para o SQ1.
  • A dupla da Cadillac é a primeira a ir à pista e puxa o primeiro grupo.

🟢 CLASSIFICAÇÃO INICIADA!

  • Relembre como foi o caótico GP do Bahrein:
  • Classificação da sprint do GP de Singapura começa em 30 minutos.

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O GP de Singapura fecha um ciclo de três disputas consecutivas na Ásia. A gira teve início no último fim de semana de setembro, no Azerbaijão, e continuou no Bahrein. Por conta da guerra no Oriente Médio, este ano a corrida aconteceu excepcionalmente no Circuito de Sepang, na Malásia.

A oito etapas do fim do calendário, Kimi Antonelli segue disparado na liderança do mundial de pilotos. Com o segundo lugar na Malásia, o prospecto italiano da Mercedes chegou a 320 pontos, 84 a mais que o vice e companheiro de equipe, George Russell.

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Atrás, aparecem Lewis Hamilton e Charles Leclerc, da Ferrari, com 214 e 191 pontos, respectivamente. Lando Norris, da McLaren, fecha o top-5 com os mesmos 188 pontos de Max Verstappen. O piloto da Red Bull conquistou sua primeira vitória do ano neste domingo (4), no GP do Bahrein.

Max Verstappen venceu o GP do Bahrein
Max Verstappen vence o GP do Bahrein pela F1 2026 (Foto: JADE GAO / AFP)
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