Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Gabriel Bortoleto se desculpa por batida na Fórmula 1: 'Meu erro'

Brasileiro se envolveu em toque com Carlos Sainz e terminou a corrida em 18º

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
04/10/2026 10:50
Favorite o Lance! no Google
Gabriel Bortoleto e Carlos Sainz em coletiva do GP da Espanha pela F1 2026
Gabriel Bortoleto e Carlos Sainz em coletiva do GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Gabriel Bortoleto não escondeu a frustração após o acidente com Carlos Sainz no GP do Bahrein de Fórmula 1. Após a corrida, o brasileiro reconheceu que foi responsável pelo toque na curva 2, quando tentou ultrapassar o piloto da Williams e acabou travando a roda dianteira na parte molhada da pista. A batida rendeu ainda uma punição para o piloto.

➡️ Max Verstappen vence primeira na F1 2026 no GP do Bahrein

— Primeiro, eu quero pedir desculpa e reconhecer o meu erro com o Carlos. Eu acho que ele abriu ali, eu vi uma oportunidade de passar ele, mas eu acabei não percebendo que ainda estava um pouco molhado, não estava 100% seco a parte interna da curva 2. Na hora em que eu peguei com a roda da frente, eu travei e bati nele — explicou Bortoleto.

continua após a publicidade

O acidente prejudicou os dois pilotos e deixou o brasileiro com danos na asa dianteira. Depois do toque, Bortoleto ainda cumpriu uma penalização de 10 segundos e seguiu na pista, mas não conseguiu recuperar o terreno perdido durante a prova.

— Então, bom, ali meio que acabou a minha corrida e a dele. A gente foi lá pra trás, eu tive dano na asa dianteira. Então, bom, queria pedir desculpa pra ele, eu já pedi, mas publicamente também — afirmou.

continua após a publicidade

Na avaliação do brasileiro, faltou paciência no momento da tentativa de ultrapassagem. A presença de trechos molhados na pista acabou sendo determinante para o toque, já que Gabriel perdeu o controle do carro ao passar pela área ainda sem aderência suficiente.

— Talvez eu pudesse ter esperado um pouquinho mais, ter tido um pouco mais de paciência. Eu tentei uma ultrapassagem, toquei na área molhada e travei o pneu. Então, uma pena, estava lutando por uma posição e ali minha corrida já foi um pouquinho para trás — completou.

continua após a publicidade

Gabriel Bortoleto também lamentou o resultado porque acreditava que poderia somar pontos no Bahrein. Segundo o piloto, a estratégia estava funcionando antes do acidente e havia conseguido fazer a troca de pneus no momento adequado para voltar a uma posição competitiva.

O resultado negativo encerra um fim de semana abaixo das expectativas para o brasileiro. Depois de avançar ao Q3 e largar entre os dez primeiros, Bortoleto tinha a expectativa de buscar mais uma pontuação na temporada, mas terminou a prova em 18º, fora da zona de pontos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Gabriel Bortoleto em ação no GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Max Verstappen (Red Bull) - GP da Malásia

Fórmula 1

Coincidência na F1 une falha na Mercedes, eleições do Brasil e vitória da Red Bull

Há 21 minutos
Gabriel Bortoleto no paddock do GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026

Fórmula 1

Bortoleto erra, recebe punição da F1 e termina sem pontos no GP do Bahrein

Há 1 hora
Max Verstappen vence o GP do Bahrein

Fórmula 1

Max Verstappen vence primeira na F1 2026 no GP do Bahrein

Há 2 horas
Gabriel Bortoleto em ação no GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026

Fórmula 1

Volta a volta da vitória de Verstappen no GP do Bahrein pela F1 2026

Há 7 horas
Lewis Hamilton no Treino Livre 2 do GP do Bahrein, na Malásia

Fórmula 1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Bahrein neste domingo (4)

Há 9 horas
De boné, Max Verstappen sorri após a classificação do GP do Bahrein da Fórmula 1 2026

Fórmula 1

Verstappen mira vitória na Malásia após pole inédita em 2026: 'É o objetivo'

Há 20 horas
Mais LANCE!
Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia pela F1 2026

GP do Bahrein: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

Gabriel Bortoleto no paddock do GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026

Bortoleto admite falta de velocidade da Audi em 2026

Gabriel Bortoleto em ação no GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026

Bortoleto celebra reação da Audi após Baku: 'Resposta muito forte'

Gabriel Bortoleto no paddock do GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026

Gabriel Bortoleto brilha na F1 e volta a alcançar o Top 10 no GP do Bahrein

Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia (Foto: Jade Gao / AFP)

Sepang marcou início do domínio de Max Verstappen na Red Bull

Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia pela F1 2026

Verstappen conquista primeira pole pela F1 2026 no GP do Bahrein

George Russell, da Mercedes, no GP da Bahrein na Malásia (Foto: JADE GAO / AFP)

Volta a volta da pole de Verstappen no GP do Bahrein pela F1 2026

Gabriel Bortoleto no segundo livre do GP do Bahrein da F1

Kimi Antonelli volta a liderar a F1 no treino livre 3 do GP do Bahrein

Lando Norris em pit stop da McLaren durante GP do Azerbaijão na F1

GP do Bahrein na Malásia: horários e onde assistir à F1 neste sábado (3)

Lewis Hamilton no Treino Livre 2 do GP do Bahrein, na Malásia

F1: Ferrari é multada por incidente de Hamilton com Bortoleto

Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)

Rafa Câmara na Haas: entenda o que falta para o anúncio

Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia (Foto: Jade Gao / AFP)

Verstappen demonstra otimismo após treino na Malásia: 'Bom começo'

George Russell, da Mercedes, no GP da Bahrein na Malásia (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Russell aponta favorito para pole position no GP da Malásia