Gabriel Bortoleto se desculpa por batida na Fórmula 1: 'Meu erro'

Gabriel Bortoleto não escondeu a frustração após o acidente com Carlos Sainz no GP do Bahrein de Fórmula 1. Após a corrida, o brasileiro reconheceu que foi responsável pelo toque na curva 2, quando tentou ultrapassar o piloto da Williams e acabou travando a roda dianteira na parte molhada da pista. A batida rendeu ainda uma punição para o piloto.

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— Primeiro, eu quero pedir desculpa e reconhecer o meu erro com o Carlos. Eu acho que ele abriu ali, eu vi uma oportunidade de passar ele, mas eu acabei não percebendo que ainda estava um pouco molhado, não estava 100% seco a parte interna da curva 2. Na hora em que eu peguei com a roda da frente, eu travei e bati nele — explicou Bortoleto.

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O acidente prejudicou os dois pilotos e deixou o brasileiro com danos na asa dianteira. Depois do toque, Bortoleto ainda cumpriu uma penalização de 10 segundos e seguiu na pista, mas não conseguiu recuperar o terreno perdido durante a prova.

— Então, bom, ali meio que acabou a minha corrida e a dele. A gente foi lá pra trás, eu tive dano na asa dianteira. Então, bom, queria pedir desculpa pra ele, eu já pedi, mas publicamente também — afirmou.

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Na avaliação do brasileiro, faltou paciência no momento da tentativa de ultrapassagem. A presença de trechos molhados na pista acabou sendo determinante para o toque, já que Gabriel perdeu o controle do carro ao passar pela área ainda sem aderência suficiente.

— Talvez eu pudesse ter esperado um pouquinho mais, ter tido um pouco mais de paciência. Eu tentei uma ultrapassagem, toquei na área molhada e travei o pneu. Então, uma pena, estava lutando por uma posição e ali minha corrida já foi um pouquinho para trás — completou.

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Gabriel Bortoleto também lamentou o resultado porque acreditava que poderia somar pontos no Bahrein. Segundo o piloto, a estratégia estava funcionando antes do acidente e havia conseguido fazer a troca de pneus no momento adequado para voltar a uma posição competitiva.

O resultado negativo encerra um fim de semana abaixo das expectativas para o brasileiro. Depois de avançar ao Q3 e largar entre os dez primeiros, Bortoleto tinha a expectativa de buscar mais uma pontuação na temporada, mas terminou a prova em 18º, fora da zona de pontos.

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