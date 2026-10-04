Pipo e Felipe Massa conquistaram uma vitória especial neste sábado (3) em Brasília. Pai e filho venceram a prova endurance da Porsche Carrera Cup Rookie de ponta a ponta e ainda terminaram em sexto lugar na classificação geral, entre os 40 carros do grid. O resultado marcou a primeira vitória da dupla correndo junta e veio depois de o jovem piloto largar na oitava posição geral, um dia após conquistar a pole em sua categoria.

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Coube a Pipo assumir o volante do Porsche #19 na largada. O piloto de 16 anos ganhou duas posições ainda na primeira volta e avançou para o sexto lugar. Na sexta passagem, já aparecia em quinto e conseguiu se manter entre os primeiros, mesmo com a pista molhada, enquanto a disputa pela classificação geral seguia bastante apertada.

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Após as paradas obrigatórias para a troca de pilotos, Pipo e Felipe mantiveram o carro entre os primeiros colocados. A dupla terminou o primeiro segmento, disputado até a 26ª das 56 voltas, na quinta posição geral. Na segunda metade da prova, o Porsche #19 cruzou a bandeirada em sexto no geral, ficando a apenas uma posição do pódio e garantindo a vitória na categoria Rookie.

Primeira vitória de pai e filho

O resultado teve um significado especial para Pipo, que está em seu primeiro ano no automobilismo. Depois da pole conquistada na sexta-feira (2), o jovem celebrou o primeiro triunfo ao lado do pai e destacou a emoção de dividir um momento desse tamanho com o ex-piloto da Fórmula 1.

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— Que fim de semana! Primeiro a pole na nossa categoria, hoje a nossa primeira vitória. Só posso agradecer a todos pelo trabalho, a todos que torceram pela gente e a todos os patrocinadores. Foi muito legal e emocionante vencer com meu pai logo no meu primeiro ano no automobilismo. Que seja a primeira vez de muitas — afirmou Pipo.

Felipe Massa também ressaltou a importância de correr ao lado do filho e comemorou o trabalho realizado pela dupla durante a etapa em Brasília. Para o ex-Ferrari, a primeira vitória juntos é um momento que ficará marcado na relação entre os dois dentro das pistas.

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— É sempre muito especial correr com o Pipo. Vencer pela primeira vez com ele, então, é incrível. Vamos guardar esse momento para sempre. Fizemos um grande trabalho aqui juntos e vamos com tudo para a próxima — disse Felipe Massa.

Pipo ainda terá duas oportunidades para buscar o título da Porsche Carrera Cup Rookie. A próxima será nos dias 7 e 8 de novembro, em Interlagos, quando acontece a última etapa sprint da temporada na programação que antecede o GP de São Paulo de Fórmula 1. Depois, no dia 28 de novembro, a dupla volta a correr junta na terceira e última etapa endurance do campeonato, novamente no circuito paulista.

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