Bottas pedala mais de 300 km até GP da Singapura de F1

Valtteri Bottas chegará ao Grande Prêmio de Singapura da Fórmula 1, no mínimo, aquecido. O piloto trocou o avião pela bicicleta e, após o GP do Bahrein na Malásia, neste domingo (4), pedala com destino à Singapura, palco da próxima etapa da elite do automobilismo mundial. A distância de 321 km é semelhante ao trajeto entre Aracaju (SE) e Salvador (BA).

O piloto da Cadillac vem compartilhando o caminho em seu perfil no Instagram. No domingo (4), Bottas pedalou por aproximadamente 56 km durante duas horas, partindo de Sepang em direção à região de Port Dickson, no litoral da Malásia. Na segunda-feira (5), ele deu continuidade ao percurso, percorrendo outros 161 km em cerca de 5h45min até Muar, cidade localizada no sudoeste do país.

continua após a publicidade

Tendo como base a última atualização, ainda restam aproximadamente 169 km até Johor Bahru, onde está situada a ponte que faz a ligação entre a península malaia e Singapura. Para um ciclista de nível avançado, essa distância é considerada viável.

Bottas abandonou o GP do Bahrein precocemente. No Circuito de Sepang, na Malásia — ponto de partida de sua pedalada —, o piloto perdeu o controle do carro, acabou na área de escape e ficou preso na caixa de brita, sendo obrigado a abandonar a prova ainda na nona volta. Quem cruzou a linha de chegada primeiro foi Max Verstappen, da Red Bull.

continua após a publicidade

Valterri Bottas no GP do Bahrein da F1 2026 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA/AFP)

➡️ Após GP do Bahrein, Max Verstappen se afasta de Ayrton Senna em recorde da F1

Quando é o GP da Singapura de F1?

A "maratona" da Fórmula 1 parte para seu próximo destino após a vitória de Max Verstappen no Bahrein. No terceiro fim de semana seguido de compromissos na pista, os pilotos entram em ação no Grande Prêmio de Singapura, no Circuito Urbano de Marina Bay. A corrida principal da 17ª etapa de 2026 está marcada para domingo (11); veja datas e horários:

Datas e horários do GP de Singapura

SEXTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO

🏎️ Treino livre 1 - 5h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação sprint - 9h30 (de Brasília)

SÁBADO, 10 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida sprint - 6h (de Brasília)

🏎️ Classificação - 10h (de Brasília)

DOMINGO, 11 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - a partir das 9h (de Brasília)