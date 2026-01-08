As novidades para a temporada 2026 da Fórmula 1 animam os fãs brasileiros, que voltarão a acompanhar as etapas na Globo. Para reforçar o elenco das transmissões, a emissora carioca anunciou dois novos comentaristas: Christian Fittipaldi e Felipe Giaffone. A informação foi divulgada pelo canal nesta quinta-feira (8), como parte dos preparativos para o retorno da categoria neste ano.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A contratação da dupla de pilotos faz parte da estratégia da emissora para oferecer análises técnicas especializadas ao público brasileiro. Os ex-pilotos trabalharão ao lado do narrador Bruno Fonseca e do comentarista Rafael Lopes nas transmissões.

O sportv e a TV Globo detêm os direitos exclusivos de transmissão da principal categoria do automobilismo mundial a partir desta temporada. As transmissões serão realizadas do Brasil, com a equipe cobrindo todas as etapas do campeonato – treinos livres, classificações, corridas sprint e provas principais.

continua após a publicidade

➡️ De piloto para ídolo na F1: Bortoleto cita as lições que aprendeu com Ayrton Senna

Fittipaldi traz a experiência de ter competido na Fórmula 1 por três temporadas, entre 1992 e 1994. Após deixar a categoria, direcionou sua carreira para o automobilismo norte-americano, onde participou de oito temporadas na Fórmula Indy e também de corridas da Nascar. Fora das pistas, iniciou sua trajetória como comentarista nos canais Disney em 2022.

— Estou muito contente e honrado em fazer parte da família Globo e sportv nessa nova jornada para cobertura exclusiva Fórmual 1 em 2026. Tenho certeza que faremos de tudo para trazer a melhor transmissão e análises para os apaixonados pela categoria. Será uma temporada cheia de novidades, mais rápida, dinâmica e extremamente acirrada — declarou Christian.

continua após a publicidade

Giaffone, por sua vez, fará sua segunda passagem pela Globo. Antes da mudança para a Band – também pela segunda vez –, o piloto da Copa Truck começou a comentar Fórmula 1 em 2019 e, por lá, se manteve durante duas temporadas.

— É com uma alegria enorme estou de volta. Foi graças à Globo que entrei no mundo da Fórmula 1, onde fiquei por dois anos e me apaixonei ainda mais pela categoria. Estou mais animando do que nunca para este campeonato de 2026, que vem com grandes mudanças técnicas e provavelmente com várias surpresas de performance entre pilotos e equipes — completou Felipe.

➡️ Equipe de Bortoleto, Audi liga o motor de 2026 pela primeira vez

Giaffone se despediu da Band em nota

Nesta quinta-feira (7), antes do anúncio da Globo, o comentarista Felipe Giaffone se despediu do Grupo Bandeirantes pela segunda vez. O piloto de 50 anos era um dos principais personagens durante as transmissões de Fórmula 1 e de outros esportes a motor da emissora.

No texto de despedida, publicado em sua conta no Instagram, Giaffone aproveitou para citar e agradecer a todos os responsáveis pelas transmissões que estiveram com a F1 desde a saída da Globo. A equipe de comentaristas era composta por Felipe, Max Wilson e Reginaldo Leme, guiada pela narração de Sérgio Maurício. Entre os jornalistas in loco, Mariana Becker se destacava durante as 24 etapas da temporada.

Equipe da Band para a Fórmula 1 (Foto: Rafael Cusato/Divulgação Band)

— Foram muitos finais de semana de trabalho intenso, sempre com grandes companhias. O Sérgio Maurício liderando as transmissões com maestria ao lado da lenda e amigo Reginaldo Leme, que sempre me acolheu muito bem. O parceiro Max Wilson, intercalando as transmissões comigo, e a extraordinária Mariana Becker, sempre precisa, direto dos circuitos — escreveu o piloto e comentarista.

A saída de Felipe coloca em evidência uma nova adição da Band, a Fórmula Indy – e isso acontece por um motivo curioso. Na chamada oficial da emissora, aparecem os mesmos comentaristas citados anteriormente, com a adição de Tiago Mendonça. Todos eles fizeram transmissões da F1 durante os cinco anos de acordo. A outra novidade foi a ausência de Sérgio Maurício, já que o narrador que apareceu na chamada foi Gefferson Kern.