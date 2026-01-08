Sem F1, comentarista anuncia saída da Band: 'Jamais imaginei'

Parece que a Band continua sofrendo com perdas para 2026. Nesta quinta-feira (7), o comentarista Felipe Giaffone anunciou sua despedida do Grupo Bandeirantes pela segunda vez. O piloto da Copa Truck era um dos principais personagens durante as transmissões de Fórmula 1 e de outros esportes a motor da emissora.

No texto de despedida, publicado em sua conta no Instagram, Giaffone aproveitou para citar e agradecer a todos os responsáveis pelas transmissões que estiveram com a F1 desde a saída da Globo. A equipe de comentaristas era composta por Felipe, Max Wilson e Reginaldo Leme, guiada pela narração de Sérgio Maurício. Entre os jornalistas in loco, Mariana Becker se destacava durante as 24 etapas da temporada.

— Foram muitos finais de semana de trabalho intenso, sempre com grandes companhias. O Sérgio Maurício liderando as transmissões com maestria ao lado da lenda e amigo Reginaldo Leme, que sempre me acolheu muito bem. O parceiro Max Wilson, intercalando as transmissões comigo, e a extraordinária Mariana Becker, sempre precisa, direto dos circuitos — escreveu o piloto e comentarista.

A saída de Felipe coloca em evidência uma nova adição da Band, a Fórmula Indy – e isso acontece por um motivo curioso. Na chamada oficial da emissora, aparecem os mesmos comentaristas citados anteriormente, com a adição de Tiago Mendonça. Todos eles fizeram transmissões da F1 durante os cinco anos de acordo. A outra novidade foi a ausência de Sérgio Maurício, já que o narrador que apareceu na chamada foi Gefferson Kern.

Confira texto de despedida na íntegra

"Foram cinco anos espetaculares, e eu jamais imaginei o tamanho do carinho que receberíamos do público nas transmissões da Fórmula 1.

Quero agradecer muito ao Denis Gavazzi pela oportunidade de retornar a Band em 2020 para este novo desafio. Somando tudo, foram quase 20 anos de parceria com a emissora

Foram muitos finais de semana de trabalho intenso, sempre com grandes companhias. O Sérgio Maurício liderando as transmissões com maestria ao lado da lenda e amigo Reginaldo Leme, que sempre me acolheu muito bem. O parceiro Max Wilson, intercalando as transmissões comigo, e a extraordinária Mariana Becker, sempre precisa, direto dos circuitos

O Fred Sabino, sempre na nossa orelha com ótimos palpites, e o Jayme Brito, coordenando tudo do local. Nos treinos livres estive ao lado do Tiago Mendonça e do Ricardo Molina, com a Isa Ayami sempre por perto e o Thiago Fagnani em algumas transmissões in loco. Foram cinco anos sem qualquer tipo de atrito, algo raro e que torna tudo ainda mais especial.

Encerro este ciclo com gratidão e orgulho de ter feito parte disso tudo. Muito obrigado, Band."

Band fecha com 'concorrente' da F1

A Band, atual emissora da Fórmula 1 no Brasil, fechou contrato com outra forte categoria internacional após perder a F1. Em 2026, a emissora de São Paulo volta a exibir a IndyCar, popularizada como Fórmula Indy no Brasil.

A emissora anunciou o contrato em outubro. A Band transmitirá as próximas três temporadas da categoria. A TV Cultura transmitiu a Fórmula Indy desde que ela saiu da Band, em 2020, e agora perde a modalidade. Na TV fechada e streaming, a ESPN e o Disney+ seguirão transmitindo.

Hélio Castroneves na Indy (Foto: Divulgação)

A Band foi a primeira emissora a transmitir a Fórmula Indy no Brasil, na década de 1980. A categoria teve uma passagem no SBT, onde ganhou mais popularidade nos anos de 1990, e na TV Manchete. A Band foi parceira da Indy na organização de algumas provas no Brasil, mas a baixa audiência nos últimos anos fez com que menos corridas fossem exibidas em TV aberta.

O calendário da IndyCar tem a tradicional prova das 500 Milhas de Indianápolis, que faz parte - com o GP de Mônaco (F1) e das 24h de LeMans (WEC) - da tríplice coroa do automobilismo mundial. No próximo ano, a tradicional prova coincide com o GP do Canadá de F1.