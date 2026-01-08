F1: Morte de autor homônimo de Michael Schumacher gera confusão

A morte de um escritor homônimo de Michael Schumacher gerou confusão e um enorme susto nas redes sociais nos últimos dias. O falecimento do autor, ocorrido nos Estados Unidos, levou alguns fãs do automobilismo a acreditarem que se tratava do heptacampeão mundial de Fórmula 1 e lametaram nas redes sociais.

Embora o óbito tenha ocorrido em 29 de dezembro de 2025, a notícia começou a circular durante a primeira semana de 2026, quando mensagens de luto começaram a ser publicadas como se o falecido fosse o ídolo das pistas.

Michael J. Schumacher era um biógrafo norte-americano, conhecido por registrar a vida de figuras icônicas da cultura contemporânea. Em seu currículo, estam obras premiadas sobre o cineasta Francis Ford Coppola e o guitarrista Eric Clapton, além de diversos livros que exploraram a trajetória de personalidades marcantes do século XX.

Autor Michael Schumacher (Foto: Reprodução)

Como está Michael Schumacher?

No dia 29 de dezembro de 2013, o recém aposentado Michael Schumacher esquiava em Méribel, nos alpes franceses, quando sofreu um grave acidente que teve como consequência um traumatismo cranioencefálico.

Desde então, a família mantém uma postura rigorosa para preservar a privacidade do alemão há mais de uma década, sem divulgar informações sobre seu estado de saúde. A decisão de manter o sigilo, tomada logo após o acidente, permanece inalterada. Corinna, esposa do ex-piloto, lidera os cuidados e restringe o acesso ao marido apenas a um círculo muito próximo de pessoas.

O círculo íntimo de Schumacher inclui nomes como Jean Todt, Ross Brawn e Gerhard Berger, que o visitam regularmente.