Multicampeão da F1 fala sobre carreira: 'Esqueci quem eu era'

A estreia de Lewis Hamilton na Ferrari não foi simples. A temporada de 2025 trouxe desafios, mas o cenário para o novo ano é mais otimista. A escuderia italiana encerrou a pré-temporada em alta e alimentou expectativas para a chegada do novo regulamento da Fórmula 1 em 2026.

Nas redes sociais, o heptacampeão mundial exaltou o trabalho desenvolvido pela equipe e destacou o entusiasmo em participar do processo de construção do carro.

— Isso encerra os testes. É inspirador ver uma equipe se empenhar ao máximo para construir um carro. Para mim, essa é a parte mais fascinante deste trabalho. Tudo é construído do zero e projetado e reprojetado várias vezes. E então, apenas alguns de nós temos a oportunidade de testar essa máquina. Essa sensação nunca perde a graça. Quero agradecer imensamente a todos da equipe na fábrica pelo trabalho árduo para chegar até aqui! Estou muito grato — escreveu Hamilton.

Em meio a rumores sobre uma possível aposentadoria, o piloto garantiu estar motivado e feliz com o novo momento da carreira. O novo regulamento representou um ponto de virada para a Ferrari, que terminou a última semana de testes como referência. Hamilton ainda fez um desabafo pessoal ao falar sobre resiliência e confiança.

— Amo muito este trabalho, amo trabalhar com minha equipe e pilotar para os fãs. Tenho muita sorte de poder fazer o que faço e estou animado para a temporada que se aproxima — destacou o piloto, que completou:

— Estou renovado e revigorado. Não vou a lugar nenhum, então fiquem comigo. Por um momento, esqueci quem eu era, mas graças a vocês e ao seu apoio, não verão essa mentalidade novamente. Sei o que precisa ser feito. Esta será uma temporada e tanto. Dei tudo de mim para estar aqui hoje. Vamos lá, equipe.

Ferrari vive fase de ouro da F1 2026

Com o fim dos testes oficiais, as equipes agora se preparam para o GP da Austrália, marcado para os dias 6 a 8 de março. A Ferrari terminou a pré-temporada com o melhor tempo geral, enquanto a McLaren foi a que mais acumulou quilometragem. A Aston Martin, por outro lado, teve desempenho abaixo do esperado.

O melhor tempo da semana no Bahrein foi registrado por Charles Leclerc, com 1min31s992. O jovem Kimi Antonelli ficou em segundo, com 1min32s803, seguido por Oscar Piastri, que marcou 1min32s861. O brasileiro Gabriel Bortoleto encerrou a preparação na décima posição, com 1min33s755 como melhor volta.

Com sinais claros de competitividade, a Ferrari inicia a temporada cercada de expectativa – e com um Hamilton disposto a provar que ainda tem muito a entregar na Fórmula 1.

O piloto britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, sentado no carro no primeiro dia dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrain International Circuit, em Sakhir, em 11 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe CACACE/AFP)

