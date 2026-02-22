VÍDEO: Carro da Red Bull, da F1, pega fogo em evento de exibição

O carro do piloto Yuki Tsunoda, reserva da equipe da Red Bull na Fórmula 1 (F1), pegou fogo em um evento de exibição realizado na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, no último sábado (21). O japonês fazia uma série de manobras para o público presente quando teve que sair do RB7 que pilotava – o veículo teve um problema mecânico e soltou fumaça do motor, evoluindo rapidamente para chamas. Apesar do susto, Yuki não se feriu.

O momento foi registrado por fãs que estavam no evento, realizado na Marina Boulevard. Após dar oito cavalos de pau, Tsunoda parou no meio do espaço delimitado quando viu fumaça sair do veículo. Pouco tempo depois, o fogo surgiu na traseira do carro, obrigando Tsunoda a deixar o RB7 – o famoso monolugar que o alemão Sebastian Vettel dirigiu quando conquistou o título de 2011 com a Red Bull.

Com o ocorrido, o piloto se levantou, de maneira tranquila, do monoposto e se afastou do local, ao mesmo tempo em que as equipes de resposta chegaram para controlar as chamas e evitar uma situação mais grave. Não houve feridos com nenhum dos envolvidos.

Outras figuras importantes da história da Red Bull também estiveram presentes no evento, como Scott Speed, ex-piloto da F1, e Mitch Guthrie, referência do Raid Rally, dividindo a pista com Tsunoda. A exibição também marcou a volta do japonês ao cockpit, após ter perdido a vaga de titular da equipe no final da última temporada.

🎥 Confira o momento que o carro da Red Bull pega fogo:

Yuki Tsunoda, piloto da Red Bull, após sair do veículo em chamas em evento de exibição (Foto: Reprodução X/@BlogFormula1)

