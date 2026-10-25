Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP dos Estados Unidos neste domingo (25)
Programação no Circuito das Américas se encerra neste domingo (25)
A Fórmula 1 retorna neste domingo (25) às atividades do Grande Prêmio dos Estados Unidos, disputado no Circuito das Américas, em Austin. A programação começa às 17h (de Brasília), com a realização da corrida principal, que encerra a décima oitava etapa da temporada de 2026.
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Onde assistir ao GP dos Estados Unidos hoje (25/10):
DOMINGO, 25 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
Desempenho de Bortoleto na classificação
Antes mesmo da classificação, Bortoleto já havia destacado o bom ritmo da Audi nos primeiros treinos em Austin. No TL1, o brasileiro terminou em 8º, enquanto no TL2 ficou em posição competitiva no pelotão intermediário, confirmando a impressão de que o carro tinha condições de brigar por uma vaga mais à frente no grid.
O desempenho apareceu novamente no sábado. Bortoleto avançou ao Q2 depois de terminar o Q1 na sétima colocação, à frente de Nico, e chegou a iniciar uma volta rápida na segunda parte da classificação. O brasileiro, porém, abriu mão da tentativa para ajudar o companheiro de equipe.
Já sabendo que largaria do fundo do grid por causa das punições, optou por colaborar com Hulkenberg, oferecendo vácuo ao alemão. O piloto da Audi chegou a estar mais rápido que o companheiro durante a volta, mas tirou o pé e não completou a tentativa. Sem registrar bom tempo no Q2, Bortoleto terminou a classificação em 13º lugar.
Apesar do resultado final, o desempenho mostrou que Gabriel Bortoleto tinha ritmo para avançar mais na classificação. Com a punição de 80 posições, no entanto, a posição conquistada na sessão não terá efeito prático para a largada deste domingo. O brasileiro partirá do fundo do grid e terá pela frente uma corrida de recuperação em Austin.
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