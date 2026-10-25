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Análise: Max Verstappen ameaça título antecipado de Kimi Antonelli na F1

Holandês venceu quatro das últimas cinco corridas no Circuito das Américas

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
25/10/2026 07:00
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Kimi Antonelli cumprimenta Max Verstappen em pódio no GP da Espanha pela F1 2026
Kimi Antonelli cumprimenta Max Verstappen em pódio no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Thomas COEX / AFP)

Kimi Antonelli chega ao GP dos Estados Unidos muito perto de se tornar campeão da Fórmula 1, mas pode ver sua festa adiada por Max Verstappen. Depois de passar boa parte do campeonato distante da disputa pela liderança, o holandês reencontrou o caminho das vitórias justamente na reta final e ganhou força antes da chegada a Austin. O histórico positivo é outro trunfo do piloto da Red Bull neste domingo (25).

➡️ Antonelli conquista pole e se aproxima de título da F1 no GP dos EUA

A diferença ainda é grande. Antonelli lidera o campeonato com 340 pontos, 102 a mais que George Russell e 111 à frente de Lewis Hamilton. Verstappen aparece em quarto, com 221, 119 atrás do italiano. Ainda assim, o tetracampeão vive o melhor momento entre os principais perseguidores do líder: venceu as duas últimas corridas, na Malásia e em Singapura, e chega ao Texas embalado.

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O cenário do título, porém, é bastante específico. Para ser campeão em Austin, Antonelli precisa vencer a corrida e ainda contar com Russell terminando em nono ou pior e Hamilton em quinto ou pior. Caso uma dessas condições não seja cumprida, a decisão será adiada para as próximas etapas.

É justamente aí que Verstappen entra na história, apesar de ter perdido a pole para Antonelli na classificação. O holandês precisa apenas de uma vitória em Austin para acabar com qualquer possibilidade de título de Kimi neste domingo (25). Ou seja, se Verstappen cruzar em primeiro, Antonelli não poderá alcançar a pontuação necessária, independentemente do que acontecer com Russell e Hamilton.

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Verstappen conhece o caminho da vitória em Austin

Embora Antonelli largue na frente, Verstappen ainda surge como ameaça. Se existe uma pista em que o holandês pode sonhar com mais uma vitória, Austin certamente está entre elas. O Circuito das Américas se transformou em um dos principais territórios do piloto da Red Bull nos últimos anos.

Nas últimas cinco edições do GP dos Estados Unidos, disputadas no Texas, Verstappen venceu quatro. O piloto da Red Bull foi ao lugar mais alto do pódio em 2021, 2022, 2023 e 2025, ficando fora da vitória apenas em 2024, quando terminou em terceiro.

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E a segunda posição no grid não é necessariamente um problema para Verstappen. Em duas das quatro vitórias conquistadas em Austin, ele largou justamente desse lugar: em 2022 e 2023. Agora, a história ganha um novo capítulo. Mais uma vez, partindo da segunda posição, Verstappen terá Antonelli imediatamente à sua frente e a chance de repetir um resultado que já conseguiu no circuito.

O retrospecto fica ainda mais impressionante quando ampliado para todas as participações no circuito. Verstappen disputou dez corridas em Austin e subiu ao pódio em sete delas. Nas últimas sete provas que completou no traçado, foram quatro vitórias e três segundos lugares. Em 2023, inclusive, largou apenas em sexto e, ainda assim, conseguiu vencer a corrida.

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A relação com Austin também passa pelas corridas Sprint. Nas três edições realizadas no circuito, em 2023, 2024 e 2025, Verstappen venceu todas. Em 2026, porém, o fim de semana não terá a prova curta.

Max Verstappen comemora vitória do GP de Singapura pela F1 2026
Max Verstappen comemora vitória do GP de Singapura pela F1 2026 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

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Momento de reação na reta final

O histórico favorável em Austin não é o único argumento a favor de Verstappen. A Red Bull chega ao Texas depois de duas vitórias consecutivas, justamente quando a temporada entra em sua fase decisiva.

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Na Malásia, o holandês voltou ao topo do pódio. Uma semana depois, repetiu o resultado em Singapura e chegou a Austin como o piloto que venceu as duas últimas corridas da temporada. A sequência não foi suficiente para recolocá-lo como principal candidato ao título, mas mudou o cenário para as últimas etapas e mostrou que a Red Bull ainda tem capacidade de vencer.

Agora, o desafio é transformar essa reação em mais um triunfo. E Austin aparece no calendário no momento mais conveniente possível para Verstappen. Além do bom momento, o circuito é justamente um dos que mais favoreceu o holandês nos últimos anos.

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O que precisa acontecer para Antonelli ser campeão?

Apesar da ameaça representada por Verstappen, a situação de Antonelli continua confortável. O italiano não precisa vencer o campeonato em Austin para confirmar uma temporada dominante. A vantagem construída ao longo do ano permite que a Mercedes chegue ao domingo sabendo exatamente o que precisa acontecer para garantir o título.

A conta é simples, embora os resultados necessários sejam difíceis de combinar: Antonelli precisa vencer, Russell deve terminar em nono ou pior e Hamilton precisa ficar em quinto ou abaixo. Se os três resultados acontecerem, o italiano será campeão da Fórmula 1 pela primeira vez já em Austin. Se isso não acontecer, uma nova oportunidade surge no GP do México.

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