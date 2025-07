Fora da F1 na Globo, Reginaldo Leme projeta futuro

Fora da equipe que fará as transmissões da F1 na Globo, Reginaldo Leme projetou o seu futuro no próximo ano. O comentarista com mais de 50 anos de Fórmula 1 já planejava sair de algumas transmissões da Band em 2026 caso a emissora renovasse o contrato. Agora, ele deve focar em seu canal no YouTube e em ser um espectador do esporte.

Em entrevista ao "Auto Motor", canal criado pelo jornalista em 2020, Reginaldo Leme revelou que já não queria mais fazer todas as corridas da temporada 2026 da F1 caso a Band seguisse com o esporte. O comentarista já estava em conversas com a emissora do Morumbi:

— Quero poder descansar um pouco. Estou há 53 anos nesse negócio. Caso ficasse na Band, eu iria propor não fazer todas as corridas, eu faria a metade das provas ou menos. Preciso desse relaxamento.

Reginaldo Leme revelou estar triste pelos colegas de transmissão, mas também aliviado por poder ter mais tempo com amigos e familiares:

— Vou poder ter mais tempo com os amigos, com a família. Montei uma casa de praia há três horas de São Paulo e vou uma vez por ano. Isso não tem cabimento. Agora, quero cuidar de mim, bastante.

Reginaldo Leme, Sergio Mauricio e Max Wilson integram a equipe da Band (Foto: Band/Divulgação)

Mesmo 'dando um tempo', Reginaldo Leme seguirá próximo da F1

Por mais que busque uma rotina mais tranquila, Reginaldo Leme não planeja ficar longe do automobilismo. O jornalista vai seguir acompanhando as corridas e produzindo conteúdo para o seu canal no YouTube.

— Nada como um assistir uma Fórmula 1 de casa, ou em grande telão com amigos, e poder 'meter o pau' em quem está falando. Quero gravar bastante coisa (para o canal), me dedicar muito. Quem sabe, eu faço umas viagens para fortalecer o produto — afirmou.

Categoria vai para a Globo em 2026

A partir de 2026, a Globo assume as transmissões da F1 com 15 corridas em TV aberta, enquanto as demais serão exclusivas do Sportv. A emissora carioca adotará um padrão parecido com o que faz com o futebol: haverá uma transmissão para o canal aberto e outra para o canal esportivo. A primeira será mais enxuta, enquanto a segunda terá mais tempo para uma cobertura maior.