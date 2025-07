Sauber exalta ‘puro talento’ de Bortoleto e parceria com Hülkenberg

Responsável por liderar o processo de transição para o projeto da Audi a partir da temporada 2026 da Fórmula 1, Mattia Binotto aprovou a evolução da Sauber no decorrer das 12 primeiras corridas do ano e elogiou tanto Gabriel Bortoleto quanto Nico Hülkenberg. O dirigente, na verdade, exaltou a maneira como os companheiros de time “analisam a telemetria um do outro” e buscam crescer juntos.

Sexta colocada no Mundial de Construtores, a equipe suíça deu um salto impressionante de desempenho a partir das atualizações introduzidas no GP da Espanha e somou 35 dos 41 pontos que possui no campeonato apenas nas últimas quatro provas. No GP da Inglaterra, inclusive, acertou na estratégia em meio às condições traiçoeiras da pista e viu o experiente piloto alemão chegar ao pódio pela primeira vez na carreira.

“Fizemos mais pontos do que a soma das duas últimas temporadas”, disse Binotto em entrevista à emissora britânica Sky Sports. “Com as mesmas pessoas de antes, mas com um moral completamente diferente. Agora a equipe sorri, chega ao trabalho com vontade. Bastou dar um empurrão, um objetivo, motivação”, destacou.

Em 2024, quando ainda contava com Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, a Sauber terminou o certame na lanterninha e com somente 4 tentos conquistados — todos pelo chinês no GP do Catar, o penúltimo do ano. De lá para cá, muitas mudanças aconteceram, com o próprio Mattia tendo mais tempo para trabalhar, além da chegada de Jonathan Wheatley, ex-diretor da Red Bull, para assumir o posto de chefe.

Na sequência, o italiano foi questionado sobre o relacionamento entre Bortoleto e Hülkenberg — e rasgou elogios à parceria. “Eles se motivam. Já na sexta-feira, analisam a telemetria um do outro”, destacou. “Nico é concreto. Na Áustria, largou em último e chegou na zona de pontuação. Na classificação é preciso, não erra quando importa”, sublinhou.

“Gabriel é um talento puro. Desde o início da temporada, não cometeu erros, aprende a cada volta. Estuda os dados do Nico, crescem juntos. Precisa melhorar na gestão de corrida e dos pneus, mas já está evoluindo. Gosto muito do equilíbrio entre os dois”, concluiu o líder da Sauber.

A Fórmula 1 volta de 25 a 27 de julho em Spa-Francorchamps, que recebe o GP da Bélgica.

