Gabriel Bortoleto acredita que a Sauber, enfim, encontrou um caminho de evolução a partir do GP da Espanha, onde a equipe estreou seu maior pacote de atualizações em 2025. Em entrevista ao portal "The Race", o piloto brasileiro destacou que os últimos fins de semana mostraram um carro mais competitivo e um trabalho mais consistente por parte de toda a equipe, mas reconheceu a importância de aprender com os momentos difíceis.

Bortoleto relembrou que a Espanha foi fundamental para esse salto. Mesmo sem pontuar, disse que ficou satisfeito com o rendimento ao longo de todo o fim de semana, especialmente por ter se adaptado rapidamente às novidades do carro.

— Fiz um ótimo trabalho na Espanha. Sempre dá para melhorar alguma coisa, mas maximizei os treinos livres e só usei as atualizações no TL3. Consegui me adaptar logo e fiz uma boa classificação. Foi um grande fim de semana, mas, como não marquei pontos, talvez não tenha chamado tanta atenção — afirmou.

Fim de semana para Bortoleto aprender

Na etapa seguinte, no Canadá, a Sauber voltou a ter dificuldades, mas Bortoleto reconheceu que o resultado foi importante para o aprendizado.

— Montreal foi difícil. Estava indo bem nos treinos livres, mas na classificação não consegui maximizar tudo e foi um choque de realidade para mim. Talvez não tenha acertado o carro como precisava para a corrida, então sofri muito no domingo. Mas foi um fim de semana necessário para aprender — ponderou.

— Precisamos nos desenvolver como equipe — engenheiros, pilotos, todos —, mas às vezes é preciso passar por fins de semana difíceis — emendou.

Por fim, falou sobre o desempenho no GP da Áustria. Além dos primeiros pontos na F1, conquistados com o oitavo lugar, ressaltou a consistência e como conseguiu tirar o máximo do carro em todas as condições.

— Áustria foi meu melhor fim de semana no ano, não só pelo resultado, mas pela consistência que tive”, elogiou. “Sempre no top-10, maximizando cada volta, cada pneu novo, com uma boa abordagem junto aos engenheiros e ao carro. Espero manter esse ritmo daqui para frente — finalizou.

A Fórmula 1 volta de 25 a 27 de julho em Spa-Francorchamps, que recebe o GP da Bélgica.