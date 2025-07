Mesmo sem Rebeca, Fla é o clube com mais atletas no Brasileiro de Ginástica Artística

A Confederação Brasileira de Ginástica divulgou as atletas inscritas para o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística de 2025. A grande ausência é Rebeca Andrade, que deve se preservar para o Mundial da modalidade. O Flamengo é o clube com mais inscritas na competição, com 12 atletas. O Rubro-Negro conta com duas das cinco atletas que conquistaram o bronze pela equipe brasileira nas Olimpíadas de Paris 2024.

A competição tem 58 atletas inscritas e 12 clubes participantes e acontece entre 3 e 7 de setembro. Neste ano, a cidade de Recife, em Pernambuco, será a sede do principal evento de Ginástica Artística do Brasil.

Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística em 2024 teve medalha para Rebeca Andrade (Foto: Divulgação / CBG)

O provável motivo do desfalque de Rebeca Andrade, atleta do Flamengo, é preservar a ginasta para o Mundial de Ginástica Artística, marcado para 19 de outubro, pouco mais de um mês depois do campeonato brasileiro.

Medalhistas do bronze por equipes de Paris 2024 disputam

Sem Rebeca Andrade, outras atletas que integraram a equipe brasileira que conquistou o bronze nas Olimpíadas de Paris 2024 estarão no evento. Flávia Saraiva, por exemplo, representa o Flamengo na disputa. Quem também representa o Rubro-Negro na competição é Lorrane Oliveira, mas ela está na equipe extra do clube.

Brasileiras conquistam bronze na ginástica artística em Paris 2024 (Foto: Lionel Boaventure / AFP)

Júlia Soares é outra medalhista olímpica que estará na competição. Ela representa o Esporte Clube Pinheiros. A atleta deixou o CEGIN em janeiro para integrar o clube de São Paulo. Das integrantes da equipe brasileira, ela é a única que não é do Flamengo.

Clubes inscritos para o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística de 2025

Clube de Regatas do Flamengo (RJ) - 12 atletas inscritas Grêmio Náutico União (RS) - 9 atletas inscritas Esporte Clube Pinheiros (SP) - 8 atletas inscritas Associação Desportiva do Instituto Estadual de Educação (SC) - 6 atletas inscritas CEGIN - Centro de Excelência de Ginástica do Paraná (PR) - 6 atletas inscritas SESI-SP (SP) - 6 atletas inscritas Jurerê Sports Center (SC) - 4 atletas inscritas Associação Escola de Ginástica - ACRORIT (SP) - 3 atletas inscritas AGITH - Assoc de Ginástica Di Thiene de Pais e Mestres (SP) - 1 atleta inscrita Bello Salto Ginástica Artística (PE) - 1 atleta inscrita Clube de Ginástica Estrelinha Mágica (PE) - 1 atleta inscrita Minas Tênis Clube (MG) - 1 atleta inscrita

No dia 5 de setembro, o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artísticas realiza as classificatórias do evento. No dia 6, acontecem as finais para o salto e paralelas assimétricas. No último dia de evento, em 7 de setembro, acontecem as finais da trave e solo.