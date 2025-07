A Ferrari começa a estudar mudanças na sua estrutura de comando para tentar sair da crise vivida na temporada 2025 e reconduzir a equipe aos títulos na Fórmula 1. Segundo o jornal italiano "Corriere dello Sport", a alta cúpula de Maranello, sob comando do presidente John Elkann e do CEO Benedetto Vigna, considera a criação de um cargo de supervisor acima de Frédéric Vasseur, em esquema semelhante ao adotado pela McLaren — com Zak Brown e Andrea Stella.

O comando da Scuderia enxerga um problema de gestão mais profundo do que apenas as limitações do carro. Atualmente, Vasseur é responsável por comandar tanto o projeto técnico quanto as questões políticas, financeiras e estratégicas da equipe. A direção avalia a possibilidade de nomear um profissional que atue supervisionando essas áreas, permitindo ao francês focar totalmente no dia a dia do time.

Nas últimas corridas, Vasseur já vinha sendo acompanhado de perto: por Piero Ferrari no Canadá, Michele Antoniazzi — chefe de RH — na Áustria e pelo próprio Vigna em Silverstone.

A ideia amadureceu após o novo fracasso no GP da Inglaterra. A Ferrari, que já está a 238 pontos da líder McLaren no Mundial de Construtores — 460 x 222 —, saiu com críticas abertas de Charles Leclerc, que terminou apenas em 14º, e um desabafo de Lewis Hamilton sobre o carro.

Estrutura mista seria a solução na Ferrari

Apesar do cenário instável, os pilotos seguem apoiando Vasseur — principalmente Hamilton, que tem defendido publicamente o dirigente. A montadora, no entanto, teme que a atual gestão não consiga reagir diante da força da McLaren.

A situação coloca Elkann e Vigna em um dilema: substituir Vasseur significaria recomeçar quase do zero às vésperas da revolução técnica de 2026, mas mantê-lo sem mudanças pode aprofundar a crise. Por enquanto, a solução estudada é justamente a estrutura mista, inspirada na equipe de maior sucesso do grid no momento.

A Fórmula 1 volta de 25 a 27 de julho em Spa-Francorchamps, que recebe o GP da Bélgica.