Holloway x Poirier: confira card, onde assistir e horário do UFC 318

Dustin Poirier se despede dos octógonos em luta contra Max Holloway, pelo título BMF, neste sábado (19), no UFC 318, em Nova Orleans. Cinco lutadores brasileiros disputam neste sábado, sendo três no card preliminar e dois no principal, com Paulo Costa e Patricio Pitbull.

Max Holloway x Dustin Poirier - UFC 318

Dustin chega à luta de despedida após ser derrotado por Islam Makhachev, em junho de 2024, pelo cinturão do peso leve. Nos últimos cinco anos, Poirier venceu quatro de sete lutas disputadas. O "Diamante" é considerado como um dos melhores lutadores da história que não foi campeão linear, com apenas um reinado como interino e três derrotas valendo o título indiscutível, para Khabib Nurmagomedov, Charles do Bronx e Makhachev.

Dustin Poirier em ação no UFC (Foto: Reprodição/UFC)

Do outro lado, Max Holloway defende o cinturão BMF (Baddest Motherfuc*) pela primeira vez desde que conquistou contra Justin Gaethje, no UFC 300, em abril, em um nocaute histórico. Porém, em seu último combate, sofreu o primeiro nocaute da carreira, ao ser derrotado por Ilia Topuria, no UFC 308, em outubro, pelo título do peso pena.

Os lutadores se enfrentarão pela terceira vez na carreira, com Dustin Poirier levando a melhor nas duas ocasiões. Na última luta, em 2019, no UFC 236, o "Diamante" derrotou o havaiano pelo cinturão interino do peso leve, por decisão unânime. No combate, ambos protagonizaram uma guerra, com 388 golpes conectados em 856 tentados.

Brasileiros no card

No card principal, os lutadores brasileiros buscam recuperação dentro da organização. No co-evento principal, após duas derrotas seguidas em 2024, Paulo "Borrachinha" Costa encara o russo Roman Kopylov. Um pouco antes, Patricio Pitbull enfrenta Dan Ige e quer superar a estreia frustrante no UFC, em abril, quando foi superado por Yair Rodriguez.

Paulo Borrachinha em ação no UFC (Foto: Divulgação/UFC)

O card preliminar conta com três brasileiros. Vinicius Oliveira encara Kyler Phillips, Brunno Ferreira enfrenta Jackson Mcvey e, na abertura do evento, Nicolle Caliari duela contra Carli Judice.

FICHA TÉCNICA

UFC 318

📆 Data: 19 de julho de 2025

⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)

🌍 Local: Smoothie King Center, Nova Orleans, nos Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card Principal:

Max Holloway (EUA) (c) x Dustin Poirier (EUA) - peso leve - Cinturão BMF Paulo "Borrachinha" Costa (BRA) x Roman Kopylov (RUS) - peso médio Kevin Holland (EUA) x Daniel Rodriguez (EUA) - peso meio-médio Dan Ige (EUA) x Patricio Pitbull (BRA) - peso pena Michael Johnson (EUA) x Daniel Zellhuber (MEX) - peso leve

Card Preliminar:

Kyler Phillips (EUA) x Vinicius Oliveira (BRA) - peso galo Marvin Vettori (ITA) x Brendan Allen (EUA) - peso médio Francisco Prado (ARG) x Nikolay Veretennikov (CAZ) - peso meio-médio Ateba Gautier (CAM) x Robert Valentin (SUI) - peso médio

Preliminares Iniciais:

Adam Fugitt (EUA) x Islam Dulatov (ALE) - peso meio-médio Jimmy Crute (AUS) x Marcin Prachnio (POL) - peso meio-pesado Ryan Spann (EUA) x Lukasz Brzeski (POL) - peso pesado Brunno Ferreira (BRA) x Jackson Mcvey (EUA) - peso médio Carli Judice (EUA) x Nicolle Caliari (BRA) - peso mosca feminino

