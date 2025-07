Campeão do Mr. Olympia realiza treinos no Brasil com Ramon Dino

Derek Lunsford, campeão do Mr. Olympia 2023 na categoria Open Bodybuilding, participa de uma imersão de quatro dias no Centro de Treinamento da Max Titanium em São Paulo. A visita reúne o atleta americano com o brasileiro Ramon Dino e o preparador Fabrício Pacholok, conhecido como Pacho.

Esta é a primeira vez que Lunsford visita o Brasil. O objetivo do encontro é o aprimoramento técnico e o intercâmbio de conhecimentos entre os três profissionais do fisiculturismo.

Ramon Dino é considerado o principal nome do esporte no Brasil. Fabrício Pacholok é reconhecido pela preparação de atletas de elite e integra o time Max Titanium.

Os três já haviam treinado juntos em fevereiro deste ano nos Estados Unidos, durante a fase final de preparação para o Arnold Classic Ohio e o Pittsburgh Pro. Lunsford conquistou o título em ambas as competições. O Arnold Classic é o segundo campeonato mais importante do fisiculturismo mundial.

'Brasil é mais do que um destino', diz Lunsford

A imersão foi planejada para maximizar os resultados dos treinamentos conjuntos. Após este período, tanto Lunsford quanto Dino seguirão suas preparações para futuras competições, incluindo o próximo Mr. Olympia, onde Ramon Dino é apontado como um dos favoritos em sua categoria.

— Visitar o Brasil pela primeira vez é extremamente significativo para mim — tanto no lado pessoal quanto como atleta profissional. A energia e a paixão que os fãs brasileiros têm pelo fisiculturismo são simplesmente incomparáveis. Não existe nada igual em nenhum outro lugar do mundo. Essa conexão, esse amor pelo esporte, é algo que me motiva profundamente. E ter a oportunidade de treinar como Fabricio Pacholok — um treinador brasileiro que se consolidou como um dos maiores e mais respeitados nomes do fisiculturismo mundial — é de extrema importância. Seu conhecimento técnico elevam qualquer atleta ao próximo nível. Além disso, estar treinando com o Ramon Dino, o principal nome do fisiculturismo brasileiro e um dos grandes favoritos ao título do Mr. Olympia este ano em sua categoria, é uma inspiração diária. Treinar ao lado dele é desafiador, motivador e me faz lembrar porque esse esporte é tão especial. O Brasil é mais do que um destino. É uma fonte de motivação, respeito e crescimento — declarou Lunsford.