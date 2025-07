Apesar de ser a menor oferta, a Liberty Media escolheu a Rede Globo para transmitir a Fórmula 1 a partir da temporada de 2026. A emissora havia fez uma proposta de U$ 8 milhões (R$ 44,4 milhões), enquanto a Band ofereceu US$ 10 milhões e a Record, o valor de US$ 13 milhões. Segundo a jornalista Julianne Cerasoli, as duas últimas ainda propuseram maior "tempo no ar" para a F1.

Os valores oferecidos não foram as únicas diferenças entre as emissoras. Para a Band e a Record, a F1 teria transmissão de todas as 24 corridas em TV aberta, assim como as classificações. Em contrapartida, a Globo passaria apenas oito dos Grandes Prêmios no canal principal.

A análise feita pela Liberty Media está ligada com o alcance de público da Globo, contra os das concorrentes. Há a expectativa de oito pontos de audiência por corrida, enquanto a Band consegue "apenas" quatro atualmente. Conforme a jornalista, a F1 entende que os 15 GPs transmitidos pela emissora carioca serão suficientes para ultrapassar a audiência conquistada pela Bandeirantes.

F1 anuncia Globo para 2026

A Fórmula 1 anunciou que venceu direitos de transmissão para a Rede Globo de 2026 até 2028, nesta sexta-feira (11). Conforme noticiado anteriormente pelo Lance!, a emissora carioca voltará a ter o direito de transmissão da categoria após cinco anos, quando foi para a Band, em 2021.

Após gafe no ano passado, quando anunciou a F1 já para 2025 sem ter acertado o acordo, a Globo adotou mais cautela na negociação.

No comunicado oficial, a Fórmula 1 anuncia que a Globo transmitirá 15 Grandes Prêmios disponíveis para assistir ao vivo. Enquanto isso, os assinantes do Globoplay e SporTV poderão assistir aos Treinos Livres, Classificatórios, Corridas Sprints e a todos os outros Grandes Prêmios da temporada.

