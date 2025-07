Leclerc minimiza trabalho da Ferrari para adaptar Hamilton: ‘Só quero carro rápido’

Lewis Hamilton ainda não se sente confortável guiando o carro da Ferrari e, por isso, a equipe está encontrando formas de tornar o bólido mais afeito ao estilo do número 44. E Charles Leclerc não vê o movimento da escuderia italiana como uma forma de favorecer Hamilton. Para o monegasco, o importante é que o carro seja rápido o suficiente para brigar por títulos e vitórias na Fórmula 1.

continua após a publicidade

➡️Para Bortoleto, Espanha teve virada da Sauber e evolução em ‘momentos difíceis’

Com uma SF-25 incapaz de fazer frente à McLaren e sofrendo para se adaptar ao carro, Hamilton pediu inúmeras vezes para a Ferrari voltar o foco para os carros de 2026, quando a Fórmula 1 passa por uma reformulação para contar com novos carros e novos motores.

Assim, na última quinta-feira (17), a Ferrari conduziu testes em Mugello para entender a nova suspensão traseira que será utilizada no GP da Bélgica, mas que também pode ser aproveitada em 2026. A equipe, inclusive, aprovou a nova peça.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da roda: veja as movimentações para o grid de 2026 da F1

Leclerc: 'Temos esses recursos, não me preocupo'

E ainda que a Ferrari esteja trabalhando para tentar entender o lado de Hamilton, Leclerc negou que isso seja um problema internamente. Afinal, a equipe tem condições de desenvolver um carro que seja afeito ao estilo de pilotagem dos dois. Por isso, o que importa no final é que o modelo seja rápido.

— Não estou nem um pouco preocupado. Isso é um assunto fora da equipe, mas internamente temos todas as ferramentas para adaptar um carro ao meu jeito ou ao gosto de Lewis. Então não acho que esse seja o problema, só quero o carro o mais rápido possível no ano que vem. É exatamente isso que Lewis quer, e então, onde quer que estejamos no ano que vem, vou configurar o carro da maneira que gosto, e Lewis fará o mesmo — disse Leclerc.

continua após a publicidade

— Estamos em uma época em que os engenheiros e a tecnologia estão em alta, precisamos apenas do carro mais rápido. Não é como há 10 ou 15 anos, quando você ficava um pouco preso em uma curva em termos de equilíbrio e não tinha as ferramentas para andar mais rápido. Agora temos esses recursos, então não me preocupo — finalizou Leclerc.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Fórmula 1 volta de 25 a 27 de julho em Spa-Francorchamps, que recebe o GP da Bélgica.