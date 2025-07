Sebastian Vettel pode voltar para a Fórmula 1? Entenda

O tetracampeão mundial Sebastian Vettel confirmou que não voltará a competir na Fórmula 1. Em entrevista concedida, nesta quinta-feira (17), à revista "Auto Motor und Sport", o piloto alemão encerrou definitivamente as especulações sobre seu possível retorno à principal categoria do automobilismo.

continua após a publicidade

➡️ Bortoleto supera companheiro da Sauber em quali na F1 2025

— A F1 está encerrada para mim — disse Vettel durante a conversa com a publicação alemã.

Com esta declaração, o ex-piloto põe fim aos rumores que circulavam sobre sua volta ao paddock, seja como competidor ou em função administrativa.

Apesar da decisão firme sobre a F1, Vettel demonstrou interesse pelo Campeonato Mundial de Endurance (WEC) e as 24 Horas de Le Mans. O formato da competição, que conta com oito etapas anuais, poderia se adequar melhor à sua atual fase de vida, mais dedicada à família.

continua após a publicidade

— Não quero descartar a possibilidade de que algo possa acontecer. Houve conversas, sim. No entanto, ainda não deu certo. Tudo depende da combinação certa: momento ideal, parceria sólida e um projeto com perspectiva clara — afirmou o alemão sobre seu futuro no automobilismo.

O ex-piloto revelou uma mudança de perspectiva em relação às corridas de resistência. Para Vettel, a ideia de dividir um carro com outro piloto não era algo que o interessava. Sua opinião, no entanto, não continua a mesma, e a contribuição entre colegas de equipe deixa a experiência bem "empolgante".

continua após a publicidade

Além disso, o alemão abordou a diferenças de formato entre as categorias. Após análise, Vettel entendeu que o modo do WEC oferece vantagens em comparação com a F1, principalmente em seu atual momento da carreira.

— No automobilismo, é complicado dizer que vai fazer apenas metade das corridas. Contudo, o WEC tem uma estrutura distinta. São menos corridas, com características diferentes das da F1. Isso combina mais com meu momento atual — explicou.

Mudanças na Fórmula 1

Aos 38 anos, Sebastian Vettel acredita que seu tempo já passou dentro da F1. O alemão comentou sobre a renovação no grid da principal categoria do automobilismo mundial. Nesta temporada de 2025, seis novatos tiveram a chance de estrear na Fórmula 1, sendo o maior número desde 2010.

— Em algum momento, chega a hora de deixar espaço para os outros. Dá pra ver isso claramente com os novatos. Acho excelente que tantos jovens tenham ganhado oportunidades — disse o alemão, que completou:

— Não é um voto contra os pilotos mais velhos. Pelo contrário, é um voto a favor dos jovens. Quando eu era novo, pouco me importava com quem deixava o grid. O importante era que eu estivesse lá.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte