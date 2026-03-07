Felipe Massa celebra vitórias na Justiça sobre o Mundial de 2008 de F1; entenda

Felipe Massa, que entrou na Justiça Inglesa para buscar reconhecimento dos danos do campeonato de 2008 da Fórmula 1, celebrou duas vitórias neste sábado. Isso porque o tribunal ordenou que os réus, a Formula One Management (FOM), Bernie Ecclestone, ex-chefão da modalidade, e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), paguem cerca de R$ 1,8 milhão referentes à parte das custas do processo. A justiça também proibiu que os réus recorram ao Tribunal de Apelação.

- Estou ansioso para provar no tribunal que eles conspiraram para esconder a verdade e usarei todos os meios legais para garantir que essa injustiça seja corrigida. A F1 é o maior esporte do mundo, mas é essencial que seja também o mais justo - disse o brasileiro, que pede o valor de £64 milhões (cerca de R$ 403 milhões) a título de ressarcimento por cláusulas de contratos que acabaram não sendo executadas por conta do ocorrido em Singapura 2008.

O pedido de Massa na justiça também engloba a diferença salarial, os bônus de desempenho entre um campeão mundial e um vice e perda de patrocínios. Na época, o campeão britânico Lewis Hamilton faturou entre US$ 10 milhões e US$ 20 milhões em bônus de performance imediato pago pela McLaren, enquanto o brasileiro Massa teria recebido entre US$ 5 milhões e US$ 10 milhões da Ferrari.

Baseado nessa conta e somando tudo que acredita ter direito, a compensação total pedida por Massa poderia variar entre US$ 150 milhões e US$ 200 milhões (entre R$ 800 milhões e R$ 1,1 bilhão).

Em novembro, a justiça inglesa recusou o pedido da FIA e da FOM para arquivar o caso sumariamente, mas restringiu drasticamente a forma como o piloto brasileiro pode prosseguir com a acusação.

Relembre o que aconteceu no final do Mundial de 2008

O GP de Singapura de 2008 foi marcado por um dos maiores escândalos do esporte. Massa liderava a prova, quando, na volta 14, Nelson Piquet Jr. colidiu propositalmente seu carro em um ponto estratégico da pista, forçando a entrada do Safety Car. O objetivo dessa manobra era favorecer Fernando Alonso que era companheiro de time de Nelsinho. Os rivais de Massa já tinham ido aos boxes, mas estavam com uma distância grande para o brasileiro. Com a entrada do safety car, todos os carros se juntaram e, quando Massa precisou ir aos boxes, foi ultrapassado por muitos. Hamilton acabou em segundo na corrida e o brasileiro não pontuou.

Ao fim da temporada, Lewis Hamilton foi o campeão da Fórmula 1 por apenas um ponto sobre Massa. Ou seja, os pontos perdidos em Singapura fizeram total diferença para o brasileiro.