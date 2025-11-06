menu hamburguer
EXCLUSIVO: Felipe Massa relembra última vitória brasileira em Interlagos

Com a vitória, Massa quase conquistou título da temporada de 2008

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 06/11/2025
06:30
F1 - ESPORTES - GRANDE PREMIO DO BRASIL - Felipe Massa comemora vitória do GP Brasil - Autódromo Jose Carlos Pace - Interlagos - SP - Brasil - 02/11/2008 - Foto: Marcelo Ferrelli/Gazeta Press
imagem cameraFelipe Massa venceu GP Brasil de 2008 (Foto: Marcelo Ferrelli / Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

No último dia 2 de novembro, o Brasil completou 17 anos desde a sua última vitória em casa na Fórmula 1 (F1). Ela foi conquistada por Felipe Massa na edição de 2008, corrida em que o brasileiro buscava o seu primeiro título na F1. O piloto relembrou a prova em entrevista exclusiva ao Lance!. Veja a entrevista no vídeo abaixo:

Mesmo conquistando a vitória naquela prova, o brasileiro não ficou com o título da temporada. Ele também precisava que Lewis Hamilton terminasse abaixo dos cinco primeiros, mas o piloto ultrapassou Timo Glock, quinto colocado, quando Massa já tinha passado pela linha de chagada em primeiro. Hamilton foi campeão no Brasil com somente um ponto a mais que Massa.

Lewis Hamilton ultrapassa Timo Glock e tira título de Felipe Massa em 2008 (Foto: reprodução / F1TV)
Lewis Hamilton (carro prateado) ultrapassa Timo Glock (carro branco) e tira título de Felipe Massa em 2008 (Foto: reprodução / F1TV)

— Mesmo sendo uma vitória amarga, não tinha nada melhor a ser feito. Me trouxe também aquela sensação de que fizemos o nosso melhor, um trabalho perfeito. Acho que isso é o que traz o prazer, isso é o que traz o encanto de uma corrida, você sair com a cabeça erguida de que o trabalho foi feito de maneira perfeita. Mesmo tendo aquela mudança na última curva — relembrou Felipe Massa.

Mesmo não conquistando o título, a corrida de Massa no GP Brasil de 2008 foi excelente. Com a chuva interrupta e a pressão de conquistar o título, o brasileiro dominou:

— 2008 foi uma corrida maravilhosa, dominando do começo até o final, na luta pelo título. Muito difícil alguém ter sido melhor naquela situação, com tantas coisas em jogo. Mas vencer em casa é algo sensacional e muito difícil de explicar em palavras.

F1 - ESPORTES - GRANDE PREMIO DO BRASIL - Felipe Massa durante o GP Brasil - Autódromo Jose Carlos Pace - Interlagos - SP - Brasil - 02/11/2008 - Foto: Marcelo Ferrelli/Gazeta Press
Felipe Massa durante o GP Brasil de 2008 (Foto: Marcelo Ferrelli / Gazeta Press)

Massa define correr em casa na F1 como "motivador"

Felipe Massa já teve outras oportunidades de correr em casa. Vivendo essa experiência, o ex-F1 diz não haver nada igual a estar em um ambiente familiar:

— Correr em casa motiva muito, porque é a sua corrida, é o seu lugar, é a sua pista, é a sua torcida, é todo mundo com a expectativa em cima de você, é você nas páginas e na mídia todos os dias. É aquela emoção que não tem em outro lugar. Acho que quem joga em casa joga melhor, quem corre em casa, na minha opinião, corre melhor.

