No último dia 2 de novembro, o Brasil completou 17 anos desde a sua última vitória em casa na Fórmula 1 (F1). Ela foi conquistada por Felipe Massa na edição de 2008, corrida em que o brasileiro buscava o seu primeiro título na F1. O piloto relembrou a prova em entrevista exclusiva ao Lance!. Veja a entrevista no vídeo abaixo:

Mesmo conquistando a vitória naquela prova, o brasileiro não ficou com o título da temporada. Ele também precisava que Lewis Hamilton terminasse abaixo dos cinco primeiros, mas o piloto ultrapassou Timo Glock, quinto colocado, quando Massa já tinha passado pela linha de chagada em primeiro. Hamilton foi campeão no Brasil com somente um ponto a mais que Massa.

Lewis Hamilton (carro prateado) ultrapassa Timo Glock (carro branco) e tira título de Felipe Massa em 2008 (Foto: reprodução / F1TV)

— Mesmo sendo uma vitória amarga, não tinha nada melhor a ser feito. Me trouxe também aquela sensação de que fizemos o nosso melhor, um trabalho perfeito. Acho que isso é o que traz o prazer, isso é o que traz o encanto de uma corrida, você sair com a cabeça erguida de que o trabalho foi feito de maneira perfeita. Mesmo tendo aquela mudança na última curva — relembrou Felipe Massa.

Mesmo não conquistando o título, a corrida de Massa no GP Brasil de 2008 foi excelente. Com a chuva interrupta e a pressão de conquistar o título, o brasileiro dominou:

— 2008 foi uma corrida maravilhosa, dominando do começo até o final, na luta pelo título. Muito difícil alguém ter sido melhor naquela situação, com tantas coisas em jogo. Mas vencer em casa é algo sensacional e muito difícil de explicar em palavras.

Felipe Massa durante o GP Brasil de 2008 (Foto: Marcelo Ferrelli / Gazeta Press)

Massa define correr em casa na F1 como "motivador"

Felipe Massa já teve outras oportunidades de correr em casa. Vivendo essa experiência, o ex-F1 diz não haver nada igual a estar em um ambiente familiar:

— Correr em casa motiva muito, porque é a sua corrida, é o seu lugar, é a sua pista, é a sua torcida, é todo mundo com a expectativa em cima de você, é você nas páginas e na mídia todos os dias. É aquela emoção que não tem em outro lugar. Acho que quem joga em casa joga melhor, quem corre em casa, na minha opinião, corre melhor.