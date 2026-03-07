menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Volta a volta da classificação do GP da Austrália, estreia da F1

Sessão definirá o primeiro pole position da temporada de 2026

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 07/03/2026
01:30
Charles Leclerc é líder do primeiro treino livre da F1 2026, no GP da Austrália (Foto: William West/ AFP)
imagem cameraCharles Leclerc é líder de treino livre da F1 2026, no GP da Austrália (Foto: William West/ AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

De volta das férias, a Fórmula 1 retorna às atividades neste fim de semana, entre os dias 6 e 8 de março. Os pilotos já estiveram nas pistas do GP da Austrália para os treinos livres e, agora, voltam ao Circuito de Albert Park para a classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Tempo real da classificação do GP da Austrália de F1

*EM ATUALIZAÇÃO

Como foram os treinos livres?
➡️ Leclerc é o mais rápido do primeiro treino livre da F1 do ano
➡️ Oscar Piastri volta à liderança da F1 no segundo treino livre; Bortoleto cai

Gabriel Bortoleto na F1 2026 pela Audi (Foto: WILLIAM WEST / AFP)
Gabriel Bortoleto na F1 2026 pela Audi (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Expectativas para Bortoleto

Há dois anos, a Sauber somou apenas três pontos durante toda a temporada. Com a chegada de Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg, o cenário mudou e até um pódio foi conquistado. Ao todo, foram 70 pontos registrados pela equipe em 2025, número que mostra uma evolução significativa. Apesar disso, é importante entender que a disputa pelo topo ainda não deve estar no horizonte imediato, permanecendo nas mãos das quatro grandes equipes: McLaren, Mercedes, Ferrari e Red Bull.

continua após a publicidade

A expectativa para a atual temporada segue sendo pontuar com regularidade. Manter-se entre as dez primeiras posições do grid já seria um indicativo de que o planejamento de longo prazo começa a dar resultados. Isso também precisa ser analisado dentro de um contexto mais amplo: 2026 marca a estreia de um novo regulamento e de uma geração de carros inédita, o que exige adaptação dos pilotos e das equipes na disputa por posições.

GP da Austrália: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 6 DE MARÇO
🏎️ Treino Livre 3  - 22h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

continua após a publicidade

SÁBADO, 7 DE MARÇO
🏎️ Classificação - 2h (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 8 DE MARÇO
🏎️ Corrida - A partir de 1h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias