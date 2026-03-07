Volta a volta da classificação do GP da Austrália, estreia da F1

De volta das férias, a Fórmula 1 retorna às atividades neste fim de semana, entre os dias 6 e 8 de março. Os pilotos já estiveram nas pistas do GP da Austrália para os treinos livres e, agora, voltam ao Circuito de Albert Park para a classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

Tempo real da classificação do GP da Austrália de F1

*EM ATUALIZAÇÃO

Como foram os treinos livres?

➡️ Leclerc é o mais rápido do primeiro treino livre da F1 do ano

➡️ Oscar Piastri volta à liderança da F1 no segundo treino livre; Bortoleto cai

Gabriel Bortoleto na F1 2026 pela Audi (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Expectativas para Bortoleto

Há dois anos, a Sauber somou apenas três pontos durante toda a temporada. Com a chegada de Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg, o cenário mudou e até um pódio foi conquistado. Ao todo, foram 70 pontos registrados pela equipe em 2025, número que mostra uma evolução significativa. Apesar disso, é importante entender que a disputa pelo topo ainda não deve estar no horizonte imediato, permanecendo nas mãos das quatro grandes equipes: McLaren, Mercedes, Ferrari e Red Bull.

A expectativa para a atual temporada segue sendo pontuar com regularidade. Manter-se entre as dez primeiras posições do grid já seria um indicativo de que o planejamento de longo prazo começa a dar resultados. Isso também precisa ser analisado dentro de um contexto mais amplo: 2026 marca a estreia de um novo regulamento e de uma geração de carros inédita, o que exige adaptação dos pilotos e das equipes na disputa por posições.

GP da Austrália: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 6 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 3 - 22h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 7 DE MARÇO

🏎️ Classificação - 2h (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 8 DE MARÇO

🏎️ Corrida - A partir de 1h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

