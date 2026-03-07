George Russell, da Mercedes, foi o mais rápido no terceiro treino livre do GP da Austrália, etapa de abertura da temporada 2026 da Fórmula 1, nesta sexta-feira (6). No circuito de Albert Park, o britânico marcou 1:19.053 e terminou à frente de Charles Leclerc, da Ferrari, e Lewis Hamilton, também da escuderia italiana. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou com a 9ª posição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Bandeiras e problemas

Ainda no início da sessão, a primeira bandeira amarela foi acionada após o motor de Carlos Sainz desligar. O espanhol tentou ainda levar o carro para a garagem, mas não teve sucesso. Com isso, ficou preso na entrada dos boxes, o que rendeu a bandeira vermelha aos 45 minutos para o fima.

A equipe voltou a dar problema minutos depois, dessa vez, com Alex Albon. Diferente de Sainz, o tailandês conseguiu religar o carro e seguir na prova sem ajuda dos comissários.

continua após a publicidade

Com 13 minutos para o fim, uma notícia triste para os fãs da Mercedes: Antonelli perdeu o controle do carro e foi jogado em direção aos muros. O estrago foi grande, o que deixa a participação o italiano na classificação em cheque. Felizmente, o jovem piloto anunciou que estava bem e saiu sem ajuda do monoposto.

O treino livre não tem o cronômetro pausado em caso de bandeira vermelha. Por esse motivo, os pilotos tiveram apenas três minutos restantes no Circuito de Albert Park após o acidente de Antonelli.

continua após a publicidade

Mudanças na liderança entre gigantes

A melhora significativa da Ferrari em relação a última temporada pôde ser vista em toda a atividade. Já nos primeiros minutos, foi Hamilton quem brilhou e conquistou com tranquilidade o topo do pelotão. Um problema de Sainz ajudou o britânico a se manter na liderança em praticamente toda a metade inicial da sessão.

Sem grandes surpresas, Antonelli registrou um tempo impressionante e tomou a ponta do veterano. Logo depois, uma disputa interna pela primeira colocação da escuderia italiana se tornou o grande destaque. Charles Leclerc subiu, Hamilton respondeu, mas, no fim, o monegasco levou a melhor.

A "vitória" do treino livre 3 parecia garantida para o #16, o que não aconteceu. Os últimos três minutos disponíveis foram muito bem aproveitados por George Russell, que conseguiu melhorar significativamente os dois últimos setores. O britânico, então, terminou a atividade com o tão sonhado primeiro lugar.

➡️ Conheça tudo sobre o GP da Austrália, palco da estreia da F1 em 2026

Bortoleto de volta ao Top 10

O início de Gabriel Bortoleto foi promissor, assim como o de Nico Hulkenberg. Embora fosse Hamilton que se destacasse na liderança, a atuação do brasileiro o colocava perto do topo, atrás apenas dos dois veteranos.

Com o avanço do treino e a melhora dos tempos dos adversários, o brasileiro acabou perdendo posições, mas logo recuperou. A disputa se mantinha acirrada pela primeira colocação, quando o piloto da Audi invadiu o Top 5 a frente de grandes nomes como Max Verstappen. Ao fim, no entanto, voltou a cair na tabela e terminou em nono lugar.

Gabriel Bortoleto na F1 2026 pela Audi (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

+Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto na F1

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

GP da Austrália de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 6 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 2 - 2h (de Brasília) | Sportv3 em 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Treino Livre 3 - 22h30 (de Brasília) | Sportv3 em 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 7 DE MARÇO

🏎️ Classificação - 2h (de Brasília) | Sportv3 em 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 8 DE MARÇO

🏎️ Corrida - A partir de 1h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real