Hamilton questiona legalidade do motor Mercedes na Fórmula 1
A escuderia britânica escondeu sua potência máxima durante a pré temporada
Lewis Hamilton ficou intrigado com o salto de performance da Mercedes na classificação para o GP da Austrália da Fórmula 1, realizada na manhã deste sábado (7). O piloto da Ferrari, terminou na sétima posição, 0s960 atrás do pole position George Russell, e chegou a questionar abertamente a legalidade da unidade de potência de sua ex-equipe.
— Eles [Mercedes] não mostraram que podiam aumentar tanto o ritmo nos testes e agora tiraram essa potência extra de algum lugar. Precisamos entender o que é isso. Espero que não seja aquela história da taxa de compressão. Se eles tiverem alguns meses de vantagem com isso, a temporada pode estar comprometida. Você perde muitos pontos ficando um segundo atrás na classificação — comentou o heptacampeão.
A escuderia de Brackley vinha sendo cautelosa desde a pré-temporada e surpreendeu os adversários durante o quali, estabelecendo uma vantagem que assustou o restante do grid.
— Tomara que seja apenas potência pura e nós tenhamos que fazer um trabalho melhor. Mas, se for a questão da taxa de compressão, ficarei decepcionado por a FIA ter permitido algo que não esteja conforme as regras. Vou pressionar minha equipe para buscarmos o mesmo caminho e termos mais potência — concluiu Hamilton.
Veja como ficou a classificação para o GP da Austrália
|posição
|piloto
|equipe
|tempo/intervalo
1º
George Russell
Mercedes
1:18.518
2º
Kimi Antonelli
Mercedes
+0.293
3º
Isack Hadjar
Red Bull
+0.785
4º
Charles Leclerc
Ferrari
+0.809
5º
Oscar Piastri
McLaren
+0.862
6º
Lando Norris
McLaren
+0.957
7º
Lewis Hamilton
Ferrari
+0.960
8º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+14.454
9º
Liam Lawson
Racing Bulls
+14.936
10º
Gabriel Bortoleto
Audi
-
11º
Nico Hulkenberg
Audi
1:20.303
12º
Oliver Bearman
Haas
1:20.311
13º
Esteban Ocon
Haas
1:20.491
14º
Pierre Gasly
Alpine
1:20.501
15º
Alex Albon
Williams
1:20.941
16º
Franco Colapinto
Alpine
1:21.270
17º
Fernando Alonso
Aston Martin
-
18º
Sergio Pérez
Cadillac
-
19º
Valtteri Bottas
Cadillac
-
20º
Max Verstappen
Red Bull
-
21º
Carlos Sainz
Williams
-
22º
Lance Stroll
Aston Martin
-
