imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Hamilton questiona legalidade do motor Mercedes na Fórmula 1

A escuderia britânica escondeu sua potência máxima durante a pré temporada

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 07/03/2026
08:59
(Foto: Paul Crock / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --
imagem camera(Foto: Paul Crock / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --
  • Matéria
  • Mais Notícias

Lewis Hamilton ficou intrigado com o salto de performance da Mercedes na classificação para o GP da Austrália da Fórmula 1, realizada na manhã deste sábado (7). O piloto da Ferrari, terminou na sétima posição, 0s960 atrás do pole position George Russell, e chegou a questionar abertamente a legalidade da unidade de potência de sua ex-equipe.

➡️Verstappen bate forte na classificação da F1 e diz: 'Nunca vivi algo assim'

— Eles [Mercedes] não mostraram que podiam aumentar tanto o ritmo nos testes e agora tiraram essa potência extra de algum lugar. Precisamos entender o que é isso. Espero que não seja aquela história da taxa de compressão. Se eles tiverem alguns meses de vantagem com isso, a temporada pode estar comprometida. Você perde muitos pontos ficando um segundo atrás na classificação — comentou o heptacampeão.

A escuderia de Brackley vinha sendo cautelosa desde a pré-temporada e surpreendeu os adversários durante o quali, estabelecendo uma vantagem que assustou o restante do grid.

— Tomara que seja apenas potência pura e nós tenhamos que fazer um trabalho melhor. Mas, se for a questão da taxa de compressão, ficarei decepcionado por a FIA ter permitido algo que não esteja conforme as regras. Vou pressionar minha equipe para buscarmos o mesmo caminho e termos mais potência — concluiu Hamilton.

Lewis Hamilton durante classificação para o GP da Austrália na Fórmula 1 (Foto: Paul Crock / AFP)
Lewis Hamilton durante classificação para o GP da Austrália na Fórmula 1 (Foto: Paul Crock / AFP)

Veja como ficou a classificação para o GP da Austrália

posiçãopilotoequipetempo/intervalo

George Russell

Mercedes

1:18.518

Kimi Antonelli

Mercedes

+0.293

Isack Hadjar

Red Bull

+0.785

Charles Leclerc

Ferrari

+0.809

Oscar Piastri

McLaren

+0.862

Lando Norris

McLaren

+0.957

Lewis Hamilton

Ferrari

+0.960

Arvid Lindblad

Racing Bulls

+14.454

Liam Lawson

Racing Bulls

+14.936

10º

Gabriel Bortoleto

Audi

-

11º

Nico Hulkenberg

Audi

1:20.303

12º

Oliver Bearman

Haas

1:20.311

13º

Esteban Ocon

Haas

1:20.491

14º

Pierre Gasly

Alpine

1:20.501

15º

Alex Albon

Williams

1:20.941

16º

Franco Colapinto

Alpine

1:21.270

17º

Fernando Alonso

Aston Martin

-

18º

Sergio Pérez

Cadillac

-

19º

Valtteri Bottas

Cadillac

-

20º

Max Verstappen

Red Bull

-

21º

Carlos Sainz

Williams

-

22º

Lance Stroll

Aston Martin

-

