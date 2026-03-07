menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Após abandono de Bortoleto, Russell faz primeira pole position da F1 2026

Kimi Antonelli e Isack Hadjar fecham Top 3 na largada de domingo (8)

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 07/03/2026
03:33
Atualizado há 2 minutos
George Russell comemora pole position no GP da Austrália pela F1 2026 (Foto: WILLIAM WEST / AFP)
imagem cameraGeorge Russell comemora pole position no GP da Austrália pela F1 2026 (Foto: WILLIAM WEST / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

George Russell conquistou a pole position do GP da Austrália, etapa de abertura da Fórmula 1 em 2026. Na madrugada deste sábado (7), o britânico da Mercedes superou Kimi Antonelli, que ficou em segundo, e Isack Hadjar, terceiro colocado. O brasileiro Gabriel Bortoleto também fez uma boa classificação ao avançar ao Q3, mas um problema no carro encerrou sua participação na sessão.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Como foi a classificação?

Q1

A maioria dos pilotos foi rapidamente à pista no início da sessão. Gabriel Bortoleto chegou a assumir a liderança provisória com 1:20.495 após uma volta muito consistente, mas acabou superado por George Russell pouco depois.

A sessão foi interrompida ainda na metade do Q1 após Max Verstappen perder o controle do carro e bater no muro, provocando bandeira vermelha. Após a retomada, Lewis Hamilton chegou a assumir a ponta, mas logo foi ultrapassado por Oscar Piastri e, em seguida, por Russell.

continua após a publicidade

No fim, Russell confirmou o melhor tempo do Q1 com 1:19.507. Bortoleto, que não voltou à pista para uma nova tentativa, garantiu a classificação em décimo lugar.

ELIMINADOS: Lance Stroll, Carlos Sainz, Max Verstappen, Valtteri Bottas, Sergio Perez e Fernando Alonso

Max Verstappen sofre acidente e abandona classificação no GP da Austrália pela F1 2026 (Foto: Paul Crock / AFP)
Max Verstappen sofre acidente e abandona classificação no GP da Austrália pela F1 2026 (Foto: Paul Crock / AFP)

Q2

A segunda parte da classificação começou com os pilotos ainda em busca das primeiras voltas rápidas. Charles Leclerc foi o primeiro a assumir a liderança provisória, mas logo foi superado por Kimi Antonelli e, pouco depois, por George Russell, que passou a ditar o ritmo da sessão. Russell terminou novamente como o mais rápido da sessão, com 1:18.934.

continua após a publicidade

Gabriel manteve desempenho consistente ao longo do Q2 e chegou a ocupar a nona posição. Nos minutos finais, tempos de Hulkenberg e Hamilton colocaram o brasileiro momentaneamente na zona de eliminação. Bortoleto, porém, conseguiu fechar sua última tentativa em décimo lugar, exatamente no limite da classificação para o Q3. A vaga foi confirmada após Pierre Gasly não conseguir melhorar seu tempo.

ELIMINADOS: Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Alex Albon e Franco Colapinto

Q3

O início do Q3 já foi marcado por problemas para Gabriel Bortoleto. O brasileiro parou na entrada dos boxes enquanto retornava à garagem e precisou de ajuda dos comissários, o que acabou encerrando sua participação na classificação antes mesmo da disputa final.

Com a sessão iniciada, a liderança mudou rapidamente nas primeiras voltas rápidas, com Piastri, Leclerc e Russell. A sessão, porém, foi interrompida após uma peça do carro de Kimi Antonelli se soltar na pista. Lando Norris acabou passando por cima do detrito, espalhando destroços e provocando bandeira vermelha. Após a limpeza do circuito, o reinício foi confirmado.

Na retomada, Antonelli chegou a abrir uma volta rápida, mas cometeu um erro e saiu da pista. Nos minutos finais, os pilotos partiram para as últimas tentativas. O jovem italiano ainda brilhou ao assumir a liderança, mas Russell respondeu imediatamente para recuperar a ponta. No fim, George Russell garantiu a pole position, com Antonelli em segundo e Isack Hadjar completando o top 3.

A largada amanhã pode ser animada. Quem vai querer arriscar para começar a temporada com vitória?

Resultado - classificação - GP da Austrália de F1

posiçãopilotoequipetempo/intervalo

George Russell

Mercedes

1:18.518

Kimi Antonelli

Mercedes

+0.293

Isack Hadjar

Red Bull

+0.785

Charles Leclerc

Ferrari

+0.809

Oscar Piastri

McLaren

+0.862

Lando Norris

McLaren

+0.957

Lewis Hamilton

Ferrari

+0.960

Arvid Lindblad

Racing Bulls

+14.454

Liam Lawson

Racing Bulls

+14.936

10º

Gabriel Bortoleto

Audi

-

11º

Nico Hulkenberg

Audi

1:20.303

12º

Oliver Bearman

Haas

1:20.311

13º

Esteban Ocon

Haas

1:20.491

14º

Pierre Gasly

Alpine

1:20.501

15º

Alex Albon

Williams

1:20.941

16º

Franco Colapinto

Alpine

1:21.270

17º

Fernando Alonso

Aston Martin

-

18º

Sergio Pérez

Cadillac

-

19º

Valtteri Bottas

Cadillac

-

20º

Max Verstappen

Red Bull

-

21º

Carlos Sainz

Williams

-

22º

Lance Stroll

Aston Martin

-

GP da Austrália: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 6 DE MARÇO
🏎️ Treino Livre 3  - 22h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 7 DE MARÇO
🏎️ Classificação - 2h (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 8 DE MARÇO
🏎️ Corrida - A partir de 1h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias