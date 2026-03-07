Após abandono de Bortoleto, Russell faz primeira pole position da F1 2026
Kimi Antonelli e Isack Hadjar fecham Top 3 na largada de domingo (8)
George Russell conquistou a pole position do GP da Austrália, etapa de abertura da Fórmula 1 em 2026. Na madrugada deste sábado (7), o britânico da Mercedes superou Kimi Antonelli, que ficou em segundo, e Isack Hadjar, terceiro colocado. O brasileiro Gabriel Bortoleto também fez uma boa classificação ao avançar ao Q3, mas um problema no carro encerrou sua participação na sessão.
Como foi a classificação?
Q1
A maioria dos pilotos foi rapidamente à pista no início da sessão. Gabriel Bortoleto chegou a assumir a liderança provisória com 1:20.495 após uma volta muito consistente, mas acabou superado por George Russell pouco depois.
A sessão foi interrompida ainda na metade do Q1 após Max Verstappen perder o controle do carro e bater no muro, provocando bandeira vermelha. Após a retomada, Lewis Hamilton chegou a assumir a ponta, mas logo foi ultrapassado por Oscar Piastri e, em seguida, por Russell.
No fim, Russell confirmou o melhor tempo do Q1 com 1:19.507. Bortoleto, que não voltou à pista para uma nova tentativa, garantiu a classificação em décimo lugar.
ELIMINADOS: Lance Stroll, Carlos Sainz, Max Verstappen, Valtteri Bottas, Sergio Perez e Fernando Alonso
Q2
A segunda parte da classificação começou com os pilotos ainda em busca das primeiras voltas rápidas. Charles Leclerc foi o primeiro a assumir a liderança provisória, mas logo foi superado por Kimi Antonelli e, pouco depois, por George Russell, que passou a ditar o ritmo da sessão. Russell terminou novamente como o mais rápido da sessão, com 1:18.934.
Gabriel manteve desempenho consistente ao longo do Q2 e chegou a ocupar a nona posição. Nos minutos finais, tempos de Hulkenberg e Hamilton colocaram o brasileiro momentaneamente na zona de eliminação. Bortoleto, porém, conseguiu fechar sua última tentativa em décimo lugar, exatamente no limite da classificação para o Q3. A vaga foi confirmada após Pierre Gasly não conseguir melhorar seu tempo.
ELIMINADOS: Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Alex Albon e Franco Colapinto
Q3
O início do Q3 já foi marcado por problemas para Gabriel Bortoleto. O brasileiro parou na entrada dos boxes enquanto retornava à garagem e precisou de ajuda dos comissários, o que acabou encerrando sua participação na classificação antes mesmo da disputa final.
Com a sessão iniciada, a liderança mudou rapidamente nas primeiras voltas rápidas, com Piastri, Leclerc e Russell. A sessão, porém, foi interrompida após uma peça do carro de Kimi Antonelli se soltar na pista. Lando Norris acabou passando por cima do detrito, espalhando destroços e provocando bandeira vermelha. Após a limpeza do circuito, o reinício foi confirmado.
Na retomada, Antonelli chegou a abrir uma volta rápida, mas cometeu um erro e saiu da pista. Nos minutos finais, os pilotos partiram para as últimas tentativas. O jovem italiano ainda brilhou ao assumir a liderança, mas Russell respondeu imediatamente para recuperar a ponta. No fim, George Russell garantiu a pole position, com Antonelli em segundo e Isack Hadjar completando o top 3.
A largada amanhã pode ser animada. Quem vai querer arriscar para começar a temporada com vitória?
Resultado - classificação - GP da Austrália de F1
|posição
|piloto
|equipe
|tempo/intervalo
1º
George Russell
Mercedes
1:18.518
2º
Kimi Antonelli
Mercedes
+0.293
3º
Isack Hadjar
Red Bull
+0.785
4º
Charles Leclerc
Ferrari
+0.809
5º
Oscar Piastri
McLaren
+0.862
6º
Lando Norris
McLaren
+0.957
7º
Lewis Hamilton
Ferrari
+0.960
8º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+14.454
9º
Liam Lawson
Racing Bulls
+14.936
10º
Gabriel Bortoleto
Audi
-
11º
Nico Hulkenberg
Audi
1:20.303
12º
Oliver Bearman
Haas
1:20.311
13º
Esteban Ocon
Haas
1:20.491
14º
Pierre Gasly
Alpine
1:20.501
15º
Alex Albon
Williams
1:20.941
16º
Franco Colapinto
Alpine
1:21.270
17º
Fernando Alonso
Aston Martin
-
18º
Sergio Pérez
Cadillac
-
19º
Valtteri Bottas
Cadillac
-
20º
Max Verstappen
Red Bull
-
21º
Carlos Sainz
Williams
-
22º
Lance Stroll
Aston Martin
-
GP da Austrália: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 6 DE MARÇO
🏎️ Treino Livre 3 - 22h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
SÁBADO, 7 DE MARÇO
🏎️ Classificação - 2h (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
DOMINGO, 8 DE MARÇO
🏎️ Corrida - A partir de 1h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
