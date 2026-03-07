Verstappen bate forte na classificação da F1 e diz: 'Nunca vivi algo assim'
O piloto perdeu o controle do carro logo na primeira volta
Max Verstappen cometeu poucos erros em sua carreira, algo notável para o tetracampeão. No entanto, na manhã deste sábado (7), o piloto sofreu um forte acidente ainda no início da classificação para o GP da Austrália de F1. Com o incidente, ele deve largar no fim do grid, possivelmente da última posição, na corrida de domingo (8).
Max Verstappen is OUT of Qualifying, with no time set! 😳— Formula 1 (@F1) March 7, 2026
This is the moment where the Red Bull driver spins into the wall at Turn 1 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/M2XKoapEMl
O motivo da colisão foi um problema mecânico incomum na Red Bull, que travou o eixo traseiro do carro durante a frenagem. Segundo o piloto, o travamento foi repentino, provocando uma rodada que terminou no muro após o veículo atravessar a brita.
— Eu simplesmente pisei no freio e, de repente, o eixo traseiro travou completamente. Não sei por que ou como isso aconteceu. Nunca vivi algo assim na minha carreira — disse Verstappen.
Apesar do susto, o holandês conseguiu sair andando do carro e tranquilizou a equipe e os fãs:
— O impacto na barreira não foi tão forte. O volante escapou das minhas mãos e, por isso, precisei ir ao centro médico por precaução, mas está tudo bem — afirmou o tetracampeão.
Veja como ficou a classificação para o GP da Austrália
George Russell conquistou a pole position do GP da Austrália, etapa de abertura da Fórmula 1 em 2026. Na madrugada deste sábado (7), o britânico da Mercedes superou Kimi Antonelli, que ficou em segundo, e Isack Hadjar, terceiro colocado. O brasileiro Gabriel Bortoleto também fez uma boa classificação ao avançar ao Q3, mas um problema no carro encerrou sua participação na sessão.
|posição
|piloto
|equipe
|tempo/intervalo
1º
George Russell
Mercedes
1:18.518
2º
Kimi Antonelli
Mercedes
+0.293
3º
Isack Hadjar
Red Bull
+0.785
4º
Charles Leclerc
Ferrari
+0.809
5º
Oscar Piastri
McLaren
+0.862
6º
Lando Norris
McLaren
+0.957
7º
Lewis Hamilton
Ferrari
+0.960
8º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+14.454
9º
Liam Lawson
Racing Bulls
+14.936
10º
Gabriel Bortoleto
Audi
-
11º
Nico Hulkenberg
Audi
1:20.303
12º
Oliver Bearman
Haas
1:20.311
13º
Esteban Ocon
Haas
1:20.491
14º
Pierre Gasly
Alpine
1:20.501
15º
Alex Albon
Williams
1:20.941
16º
Franco Colapinto
Alpine
1:21.270
17º
Fernando Alonso
Aston Martin
-
18º
Sergio Pérez
Cadillac
-
19º
Valtteri Bottas
Cadillac
-
20º
Max Verstappen
Red Bull
-
21º
Carlos Sainz
Williams
-
22º
Lance Stroll
Aston Martin
-
