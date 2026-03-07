menu hamburguer
Fórmula 1

Verstappen bate forte na classificação da F1 e diz: 'Nunca vivi algo assim'

O piloto perdeu o controle do carro logo na primeira volta

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 07/03/2026
08:29
Max Verstappen sofre acidente e abandona classificação no GP da Austrália pela F1 2026 (Foto: Paul Crock / AFP)
Max Verstappen sofre acidente e abandona classificação no GP da Austrália pela F1 2026 (Foto: Paul Crock / AFP)
Max Verstappen cometeu poucos erros em sua carreira, algo notável para o tetracampeão. No entanto, na manhã deste sábado (7), o piloto sofreu um forte acidente ainda no início da classificação para o GP da Austrália de F1. Com o incidente, ele deve largar no fim do grid, possivelmente da última posição, na corrida de domingo (8).

O motivo da colisão foi um problema mecânico incomum na Red Bull, que travou o eixo traseiro do carro durante a frenagem. Segundo o piloto, o travamento foi repentino, provocando uma rodada que terminou no muro após o veículo atravessar a brita.

— Eu simplesmente pisei no freio e, de repente, o eixo traseiro travou completamente. Não sei por que ou como isso aconteceu. Nunca vivi algo assim na minha carreira — disse Verstappen.

Apesar do susto, o holandês conseguiu sair andando do carro e tranquilizou a equipe e os fãs:

— O impacto na barreira não foi tão forte. O volante escapou das minhas mãos e, por isso, precisei ir ao centro médico por precaução, mas está tudo bem — afirmou o tetracampeão.

Max Verstappen sai do carro após batida na classificação do GP da Australia da F1 (Foto: Paul Crock / AFP)
Max Verstappen sai do carro após batida na classificação do GP da Australia da F1 (Foto: Paul Crock / AFP)

Veja como ficou a classificação para o GP da Austrália

George Russell conquistou a pole position do GP da Austrália, etapa de abertura da Fórmula 1 em 2026. Na madrugada deste sábado (7), o britânico da Mercedes superou Kimi Antonelli, que ficou em segundo, e Isack Hadjar, terceiro colocado. O brasileiro Gabriel Bortoleto também fez uma boa classificação ao avançar ao Q3, mas um problema no carro encerrou sua participação na sessão.

posiçãopilotoequipetempo/intervalo

George Russell

Mercedes

1:18.518

Kimi Antonelli

Mercedes

+0.293

Isack Hadjar

Red Bull

+0.785

Charles Leclerc

Ferrari

+0.809

Oscar Piastri

McLaren

+0.862

Lando Norris

McLaren

+0.957

Lewis Hamilton

Ferrari

+0.960

Arvid Lindblad

Racing Bulls

+14.454

Liam Lawson

Racing Bulls

+14.936

10º

Gabriel Bortoleto

Audi

-

11º

Nico Hulkenberg

Audi

1:20.303

12º

Oliver Bearman

Haas

1:20.311

13º

Esteban Ocon

Haas

1:20.491

14º

Pierre Gasly

Alpine

1:20.501

15º

Alex Albon

Williams

1:20.941

16º

Franco Colapinto

Alpine

1:21.270

17º

Fernando Alonso

Aston Martin

-

18º

Sergio Pérez

Cadillac

-

19º

Valtteri Bottas

Cadillac

-

20º

Max Verstappen

Red Bull

-

21º

Carlos Sainz

Williams

-

22º

Lance Stroll

Aston Martin

-

