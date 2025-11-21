Felipe Massa busca indenização bilionária no processo contra F1

A disputa judicial de Felipe Massa pelo reconhecimento dos danos no campeonato da F1 de 2008 continua se desdobrando. Nesta quinta-feira (20), a justiça inglesa deu seu veredito e, curiosamente, os dois lados comemoraram. O juiz recusou o pedido da FIA e da FOM para arquivar o caso sumariamente, mas restringiu drasticamente a forma como o piloto brasileiro pode prosseguir com a acusação. Mas o que Felipe Massa pode realmente receber com esse processo? A resposta prática é uma indenização bilionária.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Massa pede o valor de £64 milhões (cerca de R$ 403 milhões) a título de ressarcimento por cláusulas de contratos que acabaram não sendo executadas por conta do ocorrido em Singapura 2008.

Por exemplo, a diferença salarial e nos bônus de desempenho entre um Campeão Mundial e um Vice-Campeão na época. Lewis Hamilton faturou entre US$ 10 milhões e US$ 20 milhões em bônus de performance imediato pago pela McLaren, sua equipe na época. Massa teria recebido entre US$ 5 milhões e US$ 10 milhões da Ferrari.

continua após a publicidade

A perda de patrocínio também pesa na balança. O status de campeão abre portas para patrocínios pessoais mais lucrativos, palestras e valorização de marca por um longo período de tempo.

Baseado nessa conta e somando tudo que acredita ter direito, a compensação total pedida por Massa poderia variar entre US$ 150 milhões e US$ 200 milhões (entre R$ 800 milhões e R$ 1,1 bilhão na cotação atual).

continua após a publicidade

➡️Bortoleto reage à revelação de Verstappen sobre o brasileiro na F1: 'Muito realista'

Felipe Massa comemora vitória do GP Brasil da Fórmula 1 (Foto: Marcelo Ferrelli/Gazeta Press)

Relembre o que aconteceu em Singapura em 2008

O GP de Singapura de 2008 foi marcado por um dos maiores escândalos do esporte. Felipe Massa liderava a prova, quando, na volta 14, Nelson Piquet Jr. colidiu propositalmente seu carro em um ponto estratégico da pista, forçando a entrada do Safety Car. O objetivo dessa manobra era favorecer Fernando Alonso que era companheiro de time de Nelsinho. Os rivais de Massa já tinham ido aos boxes, mas estavam com uma distância grande para o brasileiro. Com a entrada do safety car, todos os carros se juntaram e, quando Massa precisou ir aos boxes, foi ultrapassado por muitos. Hamilton acabou em segundo na corrida e o brasileiro não pontuou.

Ao fim da temporada, Lewis Hamilton foi o campeão da Fórmula 1 por apenas um ponto sobre Massa. Ou seja, os pontos perdidos em Singapura fizeram total diferença para o brasileiro.