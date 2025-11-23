menu hamburguer
F1: Gabriel Bortoleto é punido por incidente e perderá posições no GP do Catar

Brasileiro se chocou com Lance Stroll ainda na primeira volta do GP de Las Vegas

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 23/11/2025
10:53
Gabriel Bortoleto no GP de Las Vegas da F1 (Foto: Cristobal Herrera Ulashkevich / POOL / AFP)
Em roteiro parecido com o do final de semana em Interlagos, Gabriel Bortoleto, no Grande Prêmio de Las Vegas, teve que abandonar a corrida ainda na primeira volta. Na madrugada deste domingo (23), o brasileiro novamente se envolveu em um incidente com Lance Stroll, da Aston Martin. O choque rendeu ao piloto da Sauber uma punição, a ser paga no GP do Catar, a próxima etapa da temporada de F1.

Bortoleto freou tarde demais, o que levou ao contato com Stroll. Os dois pilotos não tiveram condições de continuar na corrida e abandonaram a disputa ainda na primeira volta. O erro do brasileiro foi considerado pelos comissários da FIA como causa do choque.

Em um primeiro momento, Bortoleto seria penalizado em 10 segundos. Porém, como abandonou a corrida, a sanção foi convertida na perda de cinco posições no grid do GP do Catar. Além disso, o novato também recebe dois pontos na superlicença da Fórmula 1, os seus primeiros na carreira.

Confira abaixo o momento da batida:

Gabriel Bortoleto pede desculpas a Lance Stroll

Ao final da corrida, em entrevista à Band, Bortoleto assumiu a culpa e pediu desculpas a Stroll, isentando o canadense.

— Eu só perdi o momento da freada. Freei um pouquinho depois, mas nessa pista é tudo tão perto. Eu literalmente só perdi a freada e acabei batendo no Stroll. Peço desculpa a ele porque foi um erro meu, não tenho o que falar — afirmou o paulistano.

Gabriel Bortoleto no GP de Las Vegas de F1 (Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / POOL / AFP)
Gabriel Bortoleto no GP de Las Vegas de F1 (Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / POOL / AFP)

