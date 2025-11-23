Em roteiro parecido com o do final de semana em Interlagos, Gabriel Bortoleto, no Grande Prêmio de Las Vegas, teve que abandonar a corrida ainda na primeira volta. Na madrugada deste domingo (23), o brasileiro novamente se envolveu em um incidente com Lance Stroll, da Aston Martin. O choque rendeu ao piloto da Sauber uma punição, a ser paga no GP do Catar, a próxima etapa da temporada de F1.

continua após a publicidade

Bortoleto freou tarde demais, o que levou ao contato com Stroll. Os dois pilotos não tiveram condições de continuar na corrida e abandonaram a disputa ainda na primeira volta. O erro do brasileiro foi considerado pelos comissários da FIA como causa do choque.

Em um primeiro momento, Bortoleto seria penalizado em 10 segundos. Porém, como abandonou a corrida, a sanção foi convertida na perda de cinco posições no grid do GP do Catar. Além disso, o novato também recebe dois pontos na superlicença da Fórmula 1, os seus primeiros na carreira.

continua após a publicidade

➡️ GP de Las Vegas: desclassificações de Norris e Piastri agitam briga pelo título da F1 2025

➡️ Verstappen desbanca Norris e vence o GP de Las Vegas de Fórmula 1

Confira abaixo o momento da batida:

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Gabriel Bortoleto pede desculpas a Lance Stroll

Ao final da corrida, em entrevista à Band, Bortoleto assumiu a culpa e pediu desculpas a Stroll, isentando o canadense.

— Eu só perdi o momento da freada. Freei um pouquinho depois, mas nessa pista é tudo tão perto. Eu literalmente só perdi a freada e acabei batendo no Stroll. Peço desculpa a ele porque foi um erro meu, não tenho o que falar — afirmou o paulistano.

continua após a publicidade