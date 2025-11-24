Bortoleto pede desculpas a piloto da F1 no GP de Las Vegas

Assim como em Interlagos, Gabriel Bortoleto se envolveu em um acidente na primeira volta que o tirou da disputa durante o GP de Las Vegas na madrugada deste domingo (23). O novato da F1, dessa vez, assumiu a responsabilidade pela batida e foi ao box da Aston Martin para se desculpar com Lance Stroll.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O canadense sofreu tanto quanto Bortoleto com os problemas após a largada. Após a batida, Stroll precisou abandonar a 22ª prova da temporada de 2025 da Fórmula 1. O momento entre os pilotos foi registrado e compartilhado pela equipe rival.

— Após os acontecimentos no GP de Las Vegas, Gabriel fez uma visita para pedir desculpas a Lance — escreveu a Aston Martin.

Assim como na última etapa da Fórmula 1, em Interlagos, Bortoleto novamente teve que abandonar a corrida na primeira volta após incidente com Stroll. Dessa vez, no Grande Prêmio de Las Vegas, o canadense da Aston Martin também não teve condições de continuar na prova.

continua após a publicidade

Bortoleto lamenta erro no GP de Las Vegas

Bortoleto foi responsabilizado pela batida e penalizado com a perda de cinco posições no GP do Catar, a próxima e penúltima etapa do ano. Além disso, levou seus dois primeiros pontos na superlicença da Fórmula 1, por punição. Ao fim da corrida, o brasileiro desabafou, em entrevista ao UOL Esporte, sobre mais um erro na temporada.

➡️ GP de Las Vegas: desclassificações de Norris e Piastri agitam briga pelo título da F1 2025

— Estou muito chateado, desapontado comigo mesmo, mas não tenho o que falar. Vão ter momentos ruins, vão ter momentos bons. Não vai ser a última vez que eu vou bater na Fórmula 1, e faz parte. Eu estou muito chateado, porque eu não só acabei com a minha corrida, como a de outro piloto, e isso nunca é justo. Eu não gosto quando isso acontece comigo, então eu não gosto também quando eu cometo um erro, mas eu tenho o que falar — expressou Bortoleto.

continua após a publicidade

O piloto da Sauber lamentou o seu desempenho no GP de Las Vegas, mas promete aplicar os aprendizados das últimas etapas no decorrer do campeonato. Bortoleto é o 19º colocado do Mundial de de Pilotos, com 19 pontos somados.