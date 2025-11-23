F1: Bortoleto desabafa após batida em Las Vegas: 'Não vai ser a última vez'

Assim como na última etapa da Fórmula 1, em Interlagos, Gabriel Bortoleto novamente teve que abandonar a corrida na primeira volta após incidente com Lance Stroll. Dessa vez, foi no Grande Prêmio de Las Vegas, disputado na madrugada deste domingo (23). O canadense, da Aston Martin, também não teve condições de continuar na prova.

Bortoleto foi responsabilizado pela batida e penalizado com a perda de cinco posições no GP do Catar, a próxima e penúltima etapa do ano. Além disso, levou seus dois primeiros pontos na superlicença da Fórmula 1, por punição. Ao fim da corrida, o brasileiro desabafou, em entrevista ao UOL Esporte, sobre mais um erro na temporada.

— Estou muito chateado, desapontado comigo mesmo, mas não tenho o que falar. Vão ter momentos ruins, vão ter momentos bons. Não vai ser a última vez que eu vou bater na Fórmula 1, e faz parte. Eu estou muito chateado, porque eu não só acabei com a minha corrida, como a de outro piloto, e isso nunca é justo. Eu não gosto quando isso acontece comigo, então eu não gosto também quando eu cometo um erro, mas eu tenho o que falar — expressou Bortoleto.

Gabriel Bortoleto no treino livre do GP de Las Vegas na F1 2025 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Bortoleto busca resultados melhores na F1

O piloto da Sauber lamentou o seu desempenho no GP de Las Vegas, mas promete aplicar os aprendizados das últimas etapas no decorrer do campeonato. Bortoleto é o 19º colocado do Mundial de de Pilotos, com 19 pontos somados.

— Na largada eu acho que tudo pode acontecer. Aconteceram algumas vezes esse ano, o que eu fiz hoje com outros pilotos, e não é fácil lidar com isso, mas agora é o momento também de virar a chave, não tem o que ficar pensando mais. Foi um final de semana difícil da classificação, nas duas últimas voltas da classificação que não foram boas, até o momento da corrida não foi legal, então é hora de virar a página, entender tudo o que a gente tem para melhorar, e entregar um bom resultado — disse o brasileiro.

